Homem morre em confronto com a PM após fazer idosa refém em Salvador

Um homem morreu durante uma ação da Polícia Militar no bairro Cidade Nova, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 8, após fazer uma idosa refém e entrar em confronto com os policiais.

De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início quando a 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu informações sobre a presença de homens armados na localidade do Alto do Forno. Ao chegar ao local para atender à ocorrência, os agentes foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Em resposta, houve troca de tiros, e um dos indivíduos foi atingido.

Segundo a PM, o homem, que tentou fugir e chegou a manter uma idosa como refém, foi socorrido após o confronto, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola e porções de maconha e cocaína, que foram encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para as providências legais.