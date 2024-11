Bebê a bordo? Luva de Pedreiro faz revelação sobre filhos: “Cuidar”

Baiano recentemente ganhou uma série documental - Foto: Reprodução

Pai do pequeno Davi Cristiano Ronaldo, Luva de Pedreiro quer uma família ainda maior. O influenciador baiano recentemente ganhou uma série documental na Max, produzida pela Beyond Films, intitulada "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada", que estreou na quinta-feira, 7.

Em bate-papo exclusivo com o Cineinsite A TARDE, Iran Ferreira, o Luva, contou que planeja ter mais filhos e uma filha. E o nome já foi até escolhido: Elisabeth.

“Quero ter mais dois filhos, para um cuidar do outro. Quero ter uma menina também, para controlar os meninos”, brincou.

Com três episódios, "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" conta a repentina mudança de vida, e ascensão do influenciador, saindo de uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, diretamente para as telas de milhões de pessoas ao redor de todo o mundo.

Em entrevista ao Cineinsite A TARDE, Luva revelou que ainda não assimilou completamente a grandiosidade do projeto e o impacto que ele pode ter. “Como que não aceita um negócio desse? Foi bom demais. Para falar a verdade? Nem caiu a ficha ainda. Parece que estou sonhando. Nessa reta final agora eu não estou nem dormindo de noite. Se eu estou feliz, imagina meus parceiros lá da Bahia”, afirmou ele.

A série traz à tona os momentos mais marcantes de sua trajetória, incluindo cenas gravadas em locais simbólicos de sua infância. “Teve uma cena que a gente gravou em uma casinha onde eu trabalhava e passei minha infância, que foi marcante para mim. Foi uma cena que eu gostei de fazer”.