Baiano, Luva de Pedreiro revela preferência por equipe da dupla Ba-Vi

Luva de Pedreiro posa com duas bolas de ouro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Astro das redes sociais, o influenciador Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, viralizou após publicar uma série de vídeos marcando gols em um campo de barro, no povoado de Tábua, na pequena Quijingue. Com o sangue de dendê nas veias, o baiano revelou a sua preferência entre os times da Bahia, em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde.

Vascaíno de coração, o influenciador afirmou que sua paixão pelo Vasco foi uma herança de seu pai, Seu Vadinho, mas também destacou o seu carinho pelo Bahia. Em fala, Luva elogiou o momento do Esquadrão, apontando a participação do Grupo City: "Eu gosto do Bahia, vou ser sincero com você. Em Salvador gosto do Bahia. O Éverton Ribeiro joga muito. O time do Bahia evoluiu muito com a chegada do Grupo City. Contrataram bem".

"Painho é vascaíno, aí ele me botou no ‘ramo’. Fora que passava direto na televisão, aí eu comecei a me apegar. Sou vascaíno mesmo. Me inspirei muito nos vídeos de Juninho Pernambucano batendo falta", contou Luva.

Luva também descreveu o emocionante momento em que foi convidado pelo Vasco para conhecer o clube. “O cara torce para um time, e o time vai lá e te convida para ir lá conhecer. É algo inexplicável. Quando eu cheguei lá a torcida toda gritava meu nome, chega eu fico arrepiado só de lembrar”, relatou.