Vitória não vence o Corinthians no Barradão há 8 anos; veja retrospecto

Confronto entre Vitória x Corinthians no 1º turno - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Em busca de manter a campanha positiva no segundo turno do Brasileirão, aumentando as chances de uma vaga à Sul-Americana, o Vitória enfrenta o Corinthians neste sábado, 9, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida será no Barradão, às 16h30.

Apesar de vir com três vitórias consecutivas jogando em casa, o Leão tem um desempenho ruim, tendo em vista que não vence o Timão em Salvador há oito anos, desde o Campeonato Brasileiro de 2016. Na ocasião, a equipe rubro-negra aplicou 3x2, com gols de Marinho, Kieza e Leandro Domingues.

Desde então, foram três encontros no Barradão, com dois empates e uma derrota. No recorte dos últimos 10 jogos, entre Salvador e São Paulo, o desempenho também não é nada positivo, tendo perdido cinco vezes, empatado três e somado apenas dois triunfos.

O duelo é uma grande decisão para as duas equipes, que vivem um momento positivo na competição. No segundo turno, o Vitória tem a 6ª melhor campanha, com 23 pontos em 13 jogos, o Corinthians não está muito distante, na 10ª colocação e 19 pontos somados.

No conjunto, o Vitória conseguiu sair de uma situação sufocante e atualmente é o 12º colocado, com 38 pontos. O Timão vem logo atrás, com a mesma quantidade de pontos, porém com um triunfo a menos, o que o coloca na 13ª posição.