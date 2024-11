Brasil x Uruguai: saiba posicionamento da CBF sobre venda de ingressos

Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Faltam menos de duas semanas para a partida entre Brasil e Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a oportunidade de assistir de perto os maiores craques brasileiros, no dia 19 de novembro (terça-feira), às 21h45, os torcedores estão ansiosos em relação à venda de ingressos.

Informações como data para início da venda e preços dos ingressos ainda não foram divulgadas. Em contato com o Portal Massa!, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou que está adiantando os trâmites e qualquer novidade será publicada no site oficial da entidade. "Quando tiver alguma novidade, iremos divulgar no site da CBF", indicou.

Leia mais:

>>Torcedores arremessam copos e xingam Bruno Henrique de "bandido"

>>Atlético de Madrid vence PSG fora de casa na Champions

>>De Quijingue à fama: série mostra a trajetória de Luva de Pedreiro

Além disso, considerando o histórico de vendas, é esperado que os ingressos estejam disponíveis para compra até o dia 12 deste mês. Quanto ao preço do ticket, os valores oscilaram entre R$ 100 e R$ 1.600, em Belém; R$ 100 e R$ 600, no Rio de Janeiro; R$ 120 e R$ 600, em Brasília; e entre R$ 200 e R$ 600, em Curitiba.

O time verde e amarelo se encontra na quarta posição das Eliminatórias, com16 pontos, a cinco de distancia da líder Argentina. O Uruguai também possui 16 pontos, mas leva a melhor no saldo de gols e ocupa a terceira posição.