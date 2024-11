Torcedores arremessam copos e xingam Bruno Henrique de "bandido"

A torcida do Cruzeiro o xingava de "bandido". - Foto: Reprodução

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na partida pela Série A do Brasileiro, na noite da quarta-feira, 6, enquanto saía do gramado, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O jogador foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na terça-feira, sob suspeita de manipulação de resultados em uma partida de 2023.

Quando foi substituído, na saída de campo, o jogador foi alvo de copos arremessados no gramado e de xingamentos. A torcida do Cruzeiro o xingava de "bandido". O jogador ainda não se manifestou sobre o caso.

Relembre o caso:

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 5, a Operação Spot-fixing, para apurar possível manipulação do mercado de cartões, em partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ocorrida em novembro de 2023.

O principal alvo da ação policial é o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. De acordo com informações obtidas pela CNN, existem provas de que o atleta “agiu deliberadamente” durante uma disputa contra o Santos, em 1 de novembro de 2023, para ser punido pelo árbitro com um cartão com o objetivo de possibilitar que familiares, que estavam cientes dessa intenção com antecedência, ganhassem dinheiro por meio de apostas esportivas.