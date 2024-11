Ministério se posiciona sobre jogador do Flamengo, alvo de inestigação

Jogador do Flamengo é investigado - Foto: Thiago Ribeiro | AGIF

O Ministério do Esporte anunciou nesta terça-feira, 5, que “acompanha e apoia” as recentes investigações sobre a possível participação do jogador do Flamengo Bruno Henrique, em manipulação de cartões.

“Ações que comprometem a ética esportiva são crimes inaceitáveis e devem ser apuradas com o máximo rigor, em respeito ao público, aos atletas e à credibilidade do esporte”, diz o comunicado.

“Defendemos a aplicação da Lei Geral do Esporte em todos os casos de manipulação e irregularidades, assegurando que o resultado das competições reflita apenas o mérito e o esforço dos atletas. Um ambiente esportivo justo e íntegro é essencial para a construção de uma sociedade que valorize o esporte como instrumento de desenvolvimento e cidadania”, completa o comunicado.

Operação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça a Operação Spot-fixing, para apurar possível manipulação do mercado de cartões, em partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que aconteceu em novembro de 2023.

O jogador do Flamengo é o principal alvo da ação policial. Segundo informações do jornal CNN, existem provas de que o atleta “agiu deliberadamente” durante uma disputa contra Santos, no dia 1ª de novembro de 2023.

De acordo com informações, sabendo que o jogador provocaria ao menos um dos cartões, seu irmão, cunhada e prima criaram, na véspera da partida, contas em casas de aposta virtual e realizaram palpites focando especificamente na punição do atleta, obtendo, assim, ganhos indevidos. Esse mesmo padrão de apostas dirigidas à perspectiva de que Bruno Henrique receberia um cartão durante a partida realizada em Brasília foi identificado nas contas dos outros seis investigados.

Dados obtidos pelo ge refletem que altos volumes de dinheiro e movimentações incomuns em apostas indicariam que Bruno Henrique sofreria o cartão em duelo contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão da temporada passada. As informações foram enviadas pela Betano, GaleraBet e KTO.