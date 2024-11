Brasil na Fonte: vendas são iniciadas com ingressos a partir de R$ 100

Jogadores da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na contagem regressiva para o encontro da Seleção Brasileira na Arena Fonte Nova, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o início da venda dos ingressos para esta quinta-feira, 7, às 14h. O duelo será contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias,no dia 19 de novembro, às 21h45. A partida será a última da Seleção neste ano.

Nos 21 jogos em que atuou em Salvador, o Brasil está invicto. Ao todo, foram 15 vitórias e seis empates, somando 63 gols marcados e 19 sofridos. Cerca de 50 mil ingressos serão disponibilizados para a partida, com valores a partir de R$ 100.

Leia mais:

>>Torcedores arremessam copos e xingam Bruno Henrique de "bandido"

>>Atlético de Madrid vence PSG fora de casa na Champions

>>De Quijingue à fama: série mostra a trajetória de Luva de Pedreiro

Para a partida, a CBF promoverá o 'ingresso solidário', que promove a doação de alimentos para os o NACCI - Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, Instituição Conceição Macedo e Hospital Martagão Gesteira. Em torno de 8 mil assentos estarão com o preço de R$ 100, cerca de 17% da capacidade do estádio. Nesta categoria, os bilhetes serão limitados a dois por CPF e mediante a doação de 2 quilos de alimento, por pessoa.

CONFIRA OS PREÇOS DOS INGRESSOS:

● Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100,00. Compra de dois ingressos por CPF e mediante doação de 2 Kgs de alimento não perecível por pessoa no momento do acesso. As entregas deverão ser realizadas no Portão 19.

● Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

● Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

● Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

● Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

● Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

● Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil) até 10 anos.

Informações sobre critérios para meia entrada:

O cliente deverá realizar o login no site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, clicar em “contato” e depois “meia entrada” e seguir as orientações para envio dos documentos comprobatórios.

As compras serão feitas exclusivamente online, pelo site (https://www.ingresse.com/brasil-x-uruguai-eliminatorias-copa-2026/) ou aplicativo da Ingresse. O link também estará disponível pelo site da Casa de Apostas Arena Fonte (www.casadeapostasfontenova.com.br) e da CBF (www.cbf.com.br).