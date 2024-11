Onze corpos são encontrados em caminhonete abandonada

- Foto: ULISES RUIZ/AFP

Autoridades mexicanas encontraram os corpos de 11 pessoas, incluindo duas mulheres e duas crianças, dentro de uma caminhonete abandonada na rodovia que leva à cidade turística de Acapulco, no estado de Guerrero, México, na última quarta-feira, 6.

O Ministério Público local anunciou a investigação dos homicídios qualificados e informou que os corpos estavam no compartimento de carga do veículo, abandonado em uma avenida de Chilpancingo, capital do estado. A estrada, conhecida como "Autopista del Sol", é a principal rota entre a Cidade do México e Acapulco.

A descoberta acontece após o recente desaparecimento de 17 pessoas, entre elas cinco menores e ao menos duas mulheres, que foi registrado na última sexta-feira, 1º. A identificação das vítimas está em andamento, e familiares das pessoas desaparecidas já começaram a se deslocar até o serviço forense para auxiliar no processo.

O estado de Guerrero enfrenta uma onda de violência devido a conflitos entre gangues, que disputam o controle do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Este episódio ocorre em um momento de tensão crescente na região, que já registrou recentemente o assassinato de cinco membros de uma mesma família e, no início de outubro, o assassinato e decapitação do prefeito de Chilpancingo, Alejandro Arcos.

Desde o lançamento de uma operação militar contra o narcotráfico em 2006, o México contabiliza mais de 450 mil mortes violentas e milhares de desaparecimentos, em um cenário marcado por violência e insegurança.