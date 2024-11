Acelen aumenta o preço da gasolina na Bahia; saiba valor

Em alguns postos na capital baiana, a gasolina comum foi encontrada com uma variação de preços entre R$ 6,30 a R$ 6,38 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Acelen, empresa de energia proprietária pela Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou nesta sexta-feira, 8, um aumento de 2,9% no preço do litro da gasolina para as distribuidoras.

Segundo a refinaria, o combustível passa de R$ 2,920 para R$ 3,006 - um aumento de R$ 0,08. O diesel também sofrerá reajuste de 2,3%, no S10 e o 2,4%, no S500.

Em alguns postos na capital baiana, a gasolina comum foi encontrada com uma variação de preços entre R$ 6,30 a R$ 6,38. Vale lembrar que o aumento nos preços nos postos, entretanto, pode ser aplicado a partir da decisão das distribuidoras.

Em outubro, a Acelen também havia anunciado um novo reajuste no preço do GLP. O alta do preço do gás de cozinha foi de 10,5% para as distribuidoras, que vai impactar no bolso do consumidor final.

Em nota, a refinaria afirmou que os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

“A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, continuou.