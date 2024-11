Gás de cozinha sofre novo reajuste e ficará mais caro na Bahia

Novo reajuste no preço do GLP será 10,5% - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir desta sexta-feira, 1º, na Bahia. O novo reajuste no preço do GLP será 10,5% para as distribuidoras, que vai impactar no bolso do consumidor final. O aumento foi confirmado pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com Sindicato dos Revendedores de Gás da Bahia (Sindrevgás), o reajuste deve causar um impacto de aproximadamente R$ 8,00 ao bolso do consumidor.

"A média preço do gás de cozinha hoje, em Salvador e Região Metropolitada é de R$ 142,00. Com este aumento, ele deve passar a custar cerca de R$ 150,00", informou o sindicato.

Em nota, a empresa justificou que os produtos "seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo". Na prática, isso significa maior custo para a população.