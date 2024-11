Foragido há 8 anos, ‘Valete de Espadas’ morre em ação da polícia

O foragido, que figurava na carta "Valete de Espadas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia - Foto: Divulgação / PF

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar paulista resultou na morte de um criminoso, conhecido como "Valete de Espadas", que estava foragido há oito anos. O confronto aconteceu na madrugada de sexta-feira, 8 de novembro, no município de Limeira, interior de São Paulo.

O foragido, que figurava na carta "Valete de Espadas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, era apontado como liderança de uma organização criminosa baiana. A operação foi realizada após o compartilhamento de informações entre as polícias da Bahia e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal, que permitiram localizar o suspeito.

De acordo com as autoridades, equipes do 10° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP/PMESP) foram até Limeira para cumprir três mandados de prisão em nome do criminoso, por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ao chegarem no local onde o homem se encontrava, os policiais foram recebidos a tiros, levando a um confronto. O suspeito foi atingido e, apesar de ser socorrido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Durante a operação, a companheira do criminoso foi presa em flagrante, sendo descoberta a utilização de documentos falsificados para tentar despistar as forças de segurança.