Gusttavo Lima pode disputar Senado a pedido de Bolsonaro

Bolsonaro tenta filiar Gusttavo Lima ao PL - Foto: Divulgação

O cantor Gusttavo Lima pode entrar de vez para a política em 2026. De acordo com o jornal O Globo, o ex-presidente Jair Bolsonaro abriu diálogo com o sertanejo para filiá-lo ao PL, partido pelo qual o cantor planeja disputar uma cadeira ao Senado por Goiás nas próximas eleições.

Segundo a publicação, o ex-presidente já fez uma primeira reunião com o goiano e está animado com a filiação. Bolsonaro teria aconselhado Lima a acertar os últimos detalhes da aliança com Valdemar Costa Neto, presidente do partido e quem cuida dessas questões mais burocráticas.

A avaliação é que o sertanejo como candidato a qualquer cargo tem potencial para ajudar a eleger Wilder Morais (PL) como governador de Goiás em 2026.

O arranjo, porém, pode causar uma saia justa para o artista, já que ele tem uma relação próxima com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) que recentemente trocou farpas e está com a relação arranhada com Bolsonaro.