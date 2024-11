Justiça toma decisão sobre bens de Gusttavo Lima em investigação

Defesa de Gusttavo Lima se pronunciou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os bens do cantor Gusttavo Lima foram desbloqueados pela Justiça do Pernambuco nesta quinta-feira, 6, no caso envolvendo uma investigação sobre casas de apostas decorrente da Operação Integration, deflagrada no dia 4 de setembro pela Polícia Civil pernambucana, que visava coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Responsável pela decisão, o desembargador Demócrito Reinaldo Filho, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), justificou a liminar com base na ausência de elementos suficientes para justificar a medida extrema de bloqueio.

Essa foi a segunda decisão recente em favor do artista sertanejo. Na última terça-feira, 5, o Tribunal de Justiça manteve habeas corpus que impediu a prisão de Gusttavo Lima.

A decisão do TJ-PE concedeu liminar determinando a liberação do bloqueio de bens da Balada Eventos, de propriedade de Gusttavo Lima. Em seu despacho, o magistrado avaliou o relatório final do inquérito policial, que investigou a empresa por ocultação de recursos ilícitos.

A defesa de Gusttavo Lima disse que a nova decisão “representa um importante passo para comprovar a integridade do cantor e a lisura de todos os contratos que firmou com empresas de apostas”.