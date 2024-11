Deputados baianos devem ser expulsos do PL, diz coluna

João Roma preside o PL baiano - Foto: Ronaldo Caldas | Min. Cidadania

A crise do núcleo baiano do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhou novos capítulos. Dois dos quatro deputados estaduais devem ser expulsos da legenda em breve.

Segundo Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Diego Castro, Vitor Azevedo e Raimundinho da JR se tornaram alvos de um processo interno. Os dois últimos possuem relações com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), na contramão ideológica do PL, o que deve impulsionar na demissão de ambos.

A coluna ainda aponta a tentativa do ex-ministro João Roma, presidente do PL baiano, em se manter no comando da sigla, recorrendo ao diretório nacional.

Roma assumiu o PL após se tornar o principal nome do bolsonarismo baiano. O ex-ministro da Cidadania, entretanto, conseguiu apenas uma prefeitura, com a vitória de Jânio Natal em Porto Seguro.