Gusttavo Lima é desejado por Bolsonaro para disputar vaga no Senado

Gusttavo Lima é desejado por políticos para entrar na política - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima nunca escondeu que é próximo de políticos como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e tem recebido um forte apoio para que possa se candidatar ao Senado em 2026.

Leia Mais:

>>> Com raiva da Globo, Gusttavo Lima define projeto inédito no SBT

>>> Delator do PCC cita policial que trabalhou com Gusttavo Lima

>>> Bolsonaro diz que Trump pode ajudá-lo a disputar eleições em 2026

A informação foi divulgada pelo F5, que informou que ele tem sido cortejado para entrar na política desde o início do ano. A família do sertanejo, no entanto, o aconselhou a não entrar no meio política.

A publicação informou que existe um temor de que uma candidatura atrapalhe Gusttavo Lima, que tem uma carreira sucedida como cantor.

Amigos do famoso também são contra a possibilidade dele tentar entrar na política, apesar do forte apoio que ele tem recebido de políticos da direita brasileira.

Ele chegou a ser procurado por Caiado, em agosto passado, e, no mês seguinte, recebeu mensagem de Bolsonaro para falar sobre a possibilidade.