Anitta dá bronca em fã segurando cartaz em show: “Pode abaixar”

Anitta não hesitou em fazer uma observação ao fã que segurava o cartaz - Foto: Reprodução | Globoplay

Durante sua apresentação no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, Rio de Janeiro, no último domingo, 17, Anitta protagonizou um momento polêmico ao interagir com um fã que segurava um cartaz exaltando-a como a "maior funkstar" e celebrando sua indicação ao Grammy com o álbum 'Funk Generation'.

Inicialmente grata pelo carinho, a cantora agradeceu com entusiasmo: “Que delícia, que show maravilhoso”.

Contudo, o tom mudou em seguida. Enquanto se esforçava para ler a mensagem, Anitta não hesitou em fazer uma observação direta: “Muito obrigada por esse cartaz, agora pode abaixar, que o povo de trás não consegue assistir ao show”. A bronca ao fã repercutiu intensamente nas redes sociais, causando debate.

Para muitos internautas, a postura de Anitta foi necessária para garantir a experiência de todos no show

“Até o celular, que é menor, incomoda, tampa a visão. Tá certa! Todo mundo pagou e todo mundo tem direito de ter uma vista adequada”, opinou um usuário. Outro destacou: “Tá mais que certa! Não parece no vídeo, mas era uma faixa gigantesca”.

Em contrapartida, houve quem questionasse se a abordagem poderia ter sido mais amigável, considerando a intenção do fã. “Muito deslumbrada”, comenta uma internauta. Outro comentário afirma: “Essa "cantora" se acha a Beyoncé”.

