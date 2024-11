Grammy Latino 2024: confira lista dos vencedores

O Grammy Latino 2024 aconteceu nessa quinta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Grammy Latino 2024 aconteceu nessa quinta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos, e premiou e promoveu homenagens aos álbuns que marcaram o último ano. Anitta e Xande de Pilares foram os únicos artistas nacionais que concorrem nas categorias gerais da premiação.

A funkeira foi indicada na categoria de Gravação do Ano com ‘Mil Veces’ e Xande de Pilares brigou pelo troféu de Álbum do Ano com ‘Xande canta Caetano’.

Confira os vencedores das principais categorias da 25ª edição do evento:

Gravação do Ano

‘Mil veces’ - Anitta

‘Monaco’ - Bad Bunny

‘Una vida pasada’ - Camilo & Carín León

‘Catalina’ - Cimafunk & Monsieur Perine´

‘Derrumbe’ - Jorge Drexler

‘Con dinero y sin dinero’ - Fonseca & Grupo Niche

‘Mi ex tenía razón’ - Karol G

‘Mambo 23?’ - Juan Luis Guerra 4.40 (vencedor)

‘Tenochtitla´n’ - Mon Laferte

‘Igual que un ángel’ - Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero - Ángela Aguilar

Cuatro - Camilo

Xande canta Caetano - Xande de Pilares

Man~ana sera´ bonito (Bichota Season) - Karol G

García - Kany García

Radio güira - Juan Luis Guerra 4.40 (vencedor)

Autopoie´tica - Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1 - Carín León

Las letras ya no importan - Residente

Las mujeres ya no lloran - Shakira

Canção do Ano

‘A fuego lento’ - Dayme´ Arocena & Vicente Garci´a

‘A la mitad’ (Banda Sonora Original de la serie Zorro) - Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

‘Au´n me sigo encontrando’ - Gian Marco & Rube´n Blades

‘Caracas en el 2000?’ - Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

‘Derrumbe’ - Jorge Drexler (vencedor)

‘(Entre pare´ntesis)’ - Shakira e Grupo Frontera

‘Mi ex teni´a razo´n’ - Karol G

‘Segu´n quie´n’ - Maluma & Carín Leo´n

‘Te lo agradezco’ - Kany Garci´a & Cari´n Leo´n

‘313?’ - Residente, Silvia Pe´rez Cruz & Pene´lope Cruz

Melhor Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Caca´ Magalha~es

Os Garotin

In~igo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert (vencedora)

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ele É Jesus - Ao Vivo - Bruna Karla

Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto (vencedor)

In Concert (Ao Vivo) - Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo) - Eli Soares

Temporal - Vocal Livre

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Afrodhit - Iza

Super - Jão

Amaríssima - Melly

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin (vencedor)

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Erasmo Esteves - Erasmo Carlos (vencedor)

No Rastro de Catarina - Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua - Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) - Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo - Lagum

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Joga Pra Lua - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã (vencedor)

Da Braba - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta - Mc Cabelinho

Fé nas Maluca - Mc Carol, Iza

La Noche - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione 50 Anos (Ao Vivo) - Alcione

Xande Canta Caetano - Xande De Pilares (vencedor)

Iboru - Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) - Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo) - Tiee

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

D Ao Vivo Maceió - Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê (vencedor)

Portas (Ao Vivo) - Marisa Monte

Outros Cantos - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância - Elza Soares

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Collab - Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba (vencedor)

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) - Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks - Ivan Lins

El Arte Del Bolero, Vol. 2 - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Melhor Álbum Instrumental

Impronta - Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble - Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino - Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío (vencedor)

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) - Ana Castela (vencedor)

Paraíso Particular (Ao Vivo) - Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo) - Luan Santana

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Alinhamento Milenar - Jão

Ata-me - Alaíde Costa

Chico - Luísa Sonza

Esperança Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas

Ouro Marrom - Jota.Pê (vencedor)