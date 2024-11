Afropunk Brasil confirma atração internacional para 2025; conheça

Jorja Alice Smith, 27 anos, é considerada um dos grandes nomes da nova geração do R&B britânico - Foto: Reprodução | YouTube

A edição de 2024 do Afropunk Brasil aconteceu no último fim de semana em Salvador, mas o evento já anunciou a primeira atração para o ano que vem: a cantora britânica Jorja Smith. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 14.

“A diva britânica chega abrindo os trabalhos do nosso line-up com uma energia que transcende e transforma. Jorja vai trazer um show inesquecível em plena capital baiana”, revelou o festival nas redes sociais.

A cantora vai se apresentar no dia 8 de novembro de 2025.

Jorja Alice Smith, 27 anos, é considerada um dos grandes nomes da nova geração do R&B britânico. Seu primeiro álbum de estúdio, ‘Lost & found’, de 2018, chegou à terceira posição na UK Albums Chart e, em 2019, ela foi indicada ao Grammy na categoria de artista revelação.

A quinta edição do festival reuniu cerca de 52 mil pessoas no último fim de semana no Parque de Exposições da capital baiana. Entre as atrações, passaram pelos dois palcos do evento nomes como Duquesa, Ebony, Timbalada, Jorge Aragão, Melly, Erykah Badu e Lianne La Havas.