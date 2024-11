Rachel Reis lança projeto ‘Canto da Sereiona’ no MAM

Os ingressos são limitados e estão à venda a partir de R$80,00 (Meia) - Foto: Divulgação

A cantora e compositora Rachel Reis realiza a primeira edição do projeto ‘Canto da Sereiona’ no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), dia 20 de dezembro. Os portões serão abertos às 17h30. Às 18h, o DJ Kevin David vai subir ao palco. Na sequência, às 19h, Rachel Reis passa a comandar a festa.

Leia também:

>> Casa da Ponte lança oito orquestras afrobaianas hoje

>> Trio Cravo & Canela leva samba e jazz para o ‘Quinta da Casa’ da Casa Rosa

>> NEOJIBA abre vagas para formação em orquestras e coros

Os ingressos são limitados e estão à venda a partir de R$80,00 (Meia) no Sympla. Também tem a opção do ingresso solidário no valor de R$120,00 + 1kg de alimento não perecível (preço de 1º Lote). A inteira é R$160,00.

Indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa, a artista de Feira de Santana mistura ritmos como arrocha, pagode baiano e música eletrônica.

Rachel lançou sucessos como ‘Maresia’, que fez parte da trilha sonora da novela ‘Fuzuê’ da Rede Globo, além de ‘Motinha’, ‘Meu Esquema’ e ‘Bateu’, com participação de Gilsons, que também, aparece na novela ‘Renascer’. Seu hit ‘Caju’ integra a série ‘Cangaço Novo’.