Trio Cravo & Canela leva samba e jazz para o ‘Quinta da Casa’ da Casa Rosa

Cravo & Canela costuma adotar em suas performances o “improviso criativo” - Foto: Divulgação

O trio musical Cravo & Canela vai se apresentar nesta quinta-feira, 14, no projeto “Quintal da Casa” da Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho. O grupo é formado pelo pianista Caio Ferreira, o baixista Giroux Wanziler e o baterista Uirá Nogueira. Unindo três gerações de músicos, eles vão apresentar durante o show um repertório de samba jazz, com releituras de canções da música brasileira.

Além do trio, o show contará com participações especiais de Letícia Coutinho, que emprestará sua voz a algumas canções, e de Davi Ribeiro, no trompete e voz, agregando ainda mais dinamismo à apresentação.

O Cravo & Canela costuma adotar em suas performances o “improviso criativo”, como o próprio nome sugere, esse método parte das experiências de cada um dos membros do grupo e resulta em um som que imprime a identidade do trio. Como explica o baterista da banda, Uirá Nogueira, “Nosso trio utiliza a vivência de cada membro do grupo para provocar interação com a música e o resultado são texturas e sensações diferentes a cada apresentação e em cada palco onde iremos atuar”.

Segundo Uirá, o improviso do grupo está presente em todas as canções que eles tocam: “o improviso aparece em todas as músicas. Não temos uma música específica em que ele é protagonista. O improviso é algo muito natural, que flui e vem com as nossas emoções, tanto no ensaio como nos shows, juntando com a técnica, é claro”, acrescentou.

Samba jazz

O repertório do trio é uma homenagem a grandes nomes da música brasileira, como Hermeto Pascoal, Tom Jobim, João Donato e Gilberto Gil e tem o samba como fio condutor. Uirá comentou que a escolha do setlist é feita com base no gosto dos músicos e na possibilidade que as canções trazem para explorar o improviso criativo.

“Todos esses artistas nos influenciaram e ainda nos influenciam. Eles são nossa inspiração, tanto para tocar, quanto para estudar. Outro critério parte do pressuposto que são composições brasileiras que tem espaço para a improvisação. O processo é orgânico e em grupo adaptamos ou recriamos os arranjos buscando retratar nossas influências, chegando próximo da sonoridade dos gêneros do samba e do samba jazz”, disse o baterista.

O samba jazz, estilo musical que o trio explora, teve origem na década de 1960, com fortes influências da Bossa Nova. O gênero mistura elementos do samba brasileiro com o jazz norte-americano, resultando em uma sonoridade sofisticada e cativante.

É caracterizado pela combinação de improvisos típicos do jazz com a cadência e a melodia marcante do samba. Essa possibilidade de experimentações que o ritmo traz é o que atrai os músicos e que norteia a escolha das músicas.

“Com certeza o samba é o gênero musical que norteia o repertório de nosso grupo. Sempre tentamos incluir as diversas facetas do samba em nossas músicas, dessa forma ele está sempre presente criando uma unidade e coerência em nossas composições. Um exemplo disso são as músicas Choramingando, um chorinho composto por Giroux Wanziler, e Samba para Helena, um samba canção composto por Caio Ferreira”, disse Uirá.

O Show

A cena de música instrumental em Salvador é reconhecida por sua diversidade, e o Trio Cravo & Canela vem conquistando espaço, apresentando-se em importantes casas de shows da cidade.

Para Uirá, o diferencial do grupo está no resgate da sonoridade dos trios de samba jazz dos anos 1950 e 60, como o Zimbo Trio e o Som 3, que marcaram época com sua inovação musical.

“Buscamos reviver essa sonoridade única e criar um estilo que dialogue com o presente. Nós, geralmente, escolhemos algumas músicas conhecidas do público para cativá-los. Além disso, nós procuramos nos apresentar em lugares diversos em Salvador com públicos diferentes. Assim, pessoas de várias gerações conhecem o grupo. Creio que o diferencial do Cravo e Canela esteja no resgate da sonoridade dos trios de samba jazz dos anos 50 e 60. Trios como Zimbo Trio e Som 3 marcaram época acompanhando diversos artistas e criando um estilo único”, afirmou Uirá.

O baterista também antecipou que o público pode esperar uma experiência musical diversificada. “O público pode esperar um show com muitos arranjos, variações de dinâmica, um repertório diversificado explorando a rítmica brasileira, contemplando grandes compositores como Dorival Caymmi”, conclui o músico.

Quinta da Casa apresenta: / Trio Cravo & Canela / Hoje, 20h / Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho) / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla: / Classificação indicativa: Livre

