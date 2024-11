Linkin Park amplia turnê e confirma shows no Brasil; veja cidades

A turnê internacional marca a nova fase da banda após anos de pausa - Foto: Divulgação

Faltando apenas um dia para a primeira de suas duas apresentações em São Paulo, a banda Linkin Parkanunciou, nesta quinta-feira, 14, a continuação da turnê 'From Zero' em 2025, que coincide com o lançamento do novo álbum de mesmo nome.

A banda fará mais quatro shows no Brasil: Rio de Janeiro (8 de novembro), São Paulo (10 de novembro), Brasília (13 de novembro) e Porto Alegre (15 de novembro). Os locais exatos das apresentações ainda não foram divulgados.

A turnê internacional marca a nova fase da banda após anos de pausa, devido à morte de Chester Bennington, e será conduzida por Emily Armstrong, nova vocalista anunciada em 2024, e Colin Brittain, que assume a bateria. A estreia no Brasil dessa nova formação acontece em São Paulo, com dois shows no Allianz Parque, em 15 e 16 de novembro de 2024. Ambos os eventos serão transmitidos pelo canal Multishow.

Além das datas no Brasil, a banda já tem passagens confirmadas por cidades como Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.