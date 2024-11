Seu Calixto se apresenta no Blá!, Blá!, Blá!, em salvador, no dia 29

- Foto: Divulgação

A banda Seu Calixto, um dos maiores nomes do cenário de rock alternativo baiano, se prepara para um show no dia 29 de novembro (sexta-feira), a partir das 20h, no espaço cultural Blá!, Blá!, Blá! localizado no Rio Vermelho em Salvador.

O som da Seu Calixto que mescla influências do rock alternativo com ritmos brasileiros. Além das músicas já conhecidas e interpretações de clássicos, o show contará com a apresentação de faixas inéditas do atual repertório do grupo, como "Águas do Bem" e "Deixa Estar", singles que já conquistaram o público nas plataformas de streaming e estão fazendo sucesso na rádio 89FM de São Paulo.

Vencedora do prestigiado Prêmio Rock idealizado pelo pessoal do Clube dos Bons Sons, a Seu Calixto se prepara para lançar mais um EP de inéditas no verão de 2025 em parceria com o Universo Verde Digital.

Serviço:

O que: Show da banda Seu Calixto

Quando: 29 de novembro (sexta-feira), a partir das 20h

Onde: Blá!, Blá!, Blá! - Rio Vermelho, Salvador

Ingressos: R$ 15 (vendido na bilheteria no dia do evento)