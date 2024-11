Agenda cultural: Jota Quest, Diogo Nogueira, lazer gratuito e mais

Show na Concha Acústica - Foto: Divulgação

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda, com eventos que vão desde rodas de samba e shows a atrações teatrais. Confira:

🎶 MÚSICA

Jota Quest | Foto: Divulgação

⏭️ Samba de Quinta

▪️ Quando: 14 de novembro, ás 22h

▪️ Onde: Z1 Bar - Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 40 a R$ 50 - Disponíveis em @osambadequinta

⏭️ Jota Quest - JOTA25

▪️ Quando: 17 de novembro, ás 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 100 a R$ 200, Clube A TARDE R$ 120 - Bliheteria Digital

⏭️ Show Diogo Nogueira

▪️ Quando: 15 de novembro, ás 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 80 a R$ 140 - Sympla

⏭️ Samba FC Sunset - 3ª edição de 2024

▪️ Quando: 16 de novembro, a partir das 16h

▪️ Onde: Bar 5571 - Largo Farol da Barra

▪️ Ingressos: a partir de R$ 60 - Sympla

⏭️ Show "Minha História - Ensaios de Xexéu"

▪️ Quando: 17 de novembro, 18h30

▪️ Onde: Jubiabar, Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 20 (lista ou via Pix - antecipado) | R$ 30 (portaria ou pelo Sympla)

⏭️ Show de Hiran no Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Quando: 01 e 15 de novembro

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Aniversário do Vista Baía - Renanzinho Cbx, Pagode Do Boca & Água Fresca

▪️ Quando: 16 de novembro, 19h

▪️ Onde: Vista Baía, Salvador

▪️ Ingressos: R$ 40 - Sympla

⏭️ Jazz Na Avenida Apresenta: Kiko Souza Jazz Quartet

▪️ Quando: 15 de novembro, 19h

▪️ Onde: Associação Jazz Na Avenida | Av. Simon Bolívar, 156, Armação. Na Boca do Rio, entre o Boi Preto e a Caixa Econômica

▪️ Ingressos: 1 kg de alimento ou PIX solidário

⏭️ Coro e Orquestra Barroco na Bahia



▪️ Quando: 15 de novembro, 11h30

▪️ Onde: Catedral Basílica de Salvador

▪️ Ingressos: Gratuito

🎭 TEATRO

Teatro SESI Rio Vermelho | Foto: Divulgação

⏭️ Flor D'Água, Mulher Rio

▪️ Quando: 16 de novembro

▪️ Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 10 a R$ 20

⏭️ Ninguém sabe meu nome com Ana Carbatti

▪️ Quando: 15, 16, 21, 22 e 23 de novembro

▪️ Onde: CAIXA Cultural Salvador

▪️ Ingressos: R$ 30 e R$ 15

⏭️ Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)

▪️ Quando: 16 e 17 de novembro, 19h e 17h

▪️ Onde: Teatro Boca de Brasa Cajazeiras

▪️ Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

⏭️ Frank Menezes em 'Aleluia’

▪️ Quando: até 23 de novembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto

▪️ Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) - Sympla

⏭️ 14ª JORNADA DE DANÇA DA BAHIA - "INVEX

▪️ Quando: até 16 de novembro, às 20h

▪️ Onde: Sala do Coro - Complexo TCA

▪️ Ingressos: R$ 20 a R$ 40 - Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Dona Fulô e Outras Joias Negras | Foto: Matheus Landim (Gov-BA) / Divulgação

⏭️ Dona Fulô e Outras Joias Negras

▪️ Quando: até 16 de fevereiro de 2025

▪️ Onde: Museu de Arte Contemporânea – MAC BA

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Confluências e Fabulações Líquidas

▪️ Quando: 16 de novembro, 16h

▪️ Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Exposição fotográfica MARIAS - Fotógrafa: Fabíola Campos

▪️ Quando: até 1º de dezembro

▪️ Onde: Galeria da Aliança Francesa: Av. Sete de Setembro, 401 – Ladeira da Barra

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ 7º Novembro das Artes Negras

Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas)

16/11 – SÁBADO

20h às 21h30 - Show "VANDAL KONVIDAH Áurea Semiseria, Opanijé e Dnguni"

23/11 - SÁBADO

19h às 20h – Espetáculo “Santana” (DAN - Território de Criação)

17/11 - DOMINGO

15h às 15h40 - Mostra Oficinas de Teatro com Robson Raycar

Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe)

21/11 – QUINTA-FEIRA

15h às 16h - Performance Thank You Exu, com Nelson Maca

19h às 20h – Show “Reggar”, com Riane Mascarenhas

22/11 – SEXTA-FEIRA

18h - "O Museu é a Rua" - A Pombagem

19h às 20h20 – Solo “Koanza Do Senegal ao Curuzu”, com Sulivã Bispo

Sede do Bloco Afro Malê de Balê (Itapoan)

30/11 – SÁBADO

17h às 17h40 – Mostra Oficinas de Teatro e Dança com Daniele Souza e Renê Oliveira

18h10 - Live Paint "Visão negra do sertão/urbano", com Alessandra Paes

18h10 às 19h30 - Show de Hip-Hop “Paredão Ancestral”, com Opanijé, Fúria Consciente, Aspri RBF e Mr Dko

20h às 21h30 – Show “Pega a Visão”, com Banda Cativeiro

01/12 – DOMINGO

18h às 19h – Show “Minha Pele Preta”, com Dja Luz

19h30 às 21h – Show do Bloco Afro Malê de Balê