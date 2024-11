Fat Family: "Black Music no Brasil sempre foi muito deficiente"

Fat Family fará um show especial de homenagem à Tim Maia - Foto: Divulgação

O Fat Family, fenômeno dos anos 1990 e 2000, vai se apresentar no Afropunk Brasil 2024 no próximo domingo, 10, no Parque de Exposições, em Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, o grupo falou sobre a expectativa e importância de cantar no maior festival de música negra do mundo.

Leia também:

>> "Precisamos de mais representações negras", diz Jorge Aragão

>> Agenda cultural: Ana Carolina, Gilsons, cultura afro e muito mais

>> Afropunk: tudo o que você precisa saber sobre o festival

Com a nova formação do grupo - as irmãs Suzete, Katia e Simone -, o Fat Family fará um show especial de homenagem à Tim Maia, além de intercalar seus sucessos de 25 anos de carreira. O grupo quer levar ao palco a sua contribuição para o pop e R&B brasileiro e celebrar o estilo e a excelência da música preta.

“A Bahia sempre abraçou a gente. Agora, a gente está voltando nesse festival tão importante, e que tem grandeza e representatividade [...] A nossa voz está fazendo a diferença. Hoje, nós temos certeza da importância que nós sempre tivemos para a comunidade preta, mas não só na música, mas também quebrando padrões de beleza”, disse Suzete.

Para a gente é muito importante, nós estamos muito animadas. Suzete - integrante do Fat Family

Segundo Simone, o público pode esperar muita animação na apresentação da banda. Sem dar muitos detalhes, ela também revelou: “Vem surpresas por aí”.

Black music

Na ocasião, as irmãs fizeram uma avaliação da black music no Brasil, a qual, segundo elas, “sempre foi muito deficiente”. “Tanto é que a nossa referência era sempre internacional. Porque a gente não encontrava grupos vocais aqui, que a gente pudesse ouvir e ter essa referência. A gente sempre buscou lá fora. Era a nossa referência, a nossa inspiração”, destacaram.

E completaram: “Só que a gente não pode deixar de citar nomes como Tim Maia. Ele trouxe o soul music para o Brasil. [...] Ficamos muito orgulhosos de saber que fomos os pioneiros em trazer na parte vocal a black music. E nós temos o sonho de que isso cresça”.