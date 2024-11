Agenda cultural: Ana Carolina, Gilsons, cultura afro e muito mais

Gilsons | Ana Carolina | Afrobaile 2018 - Foto: Divulgação | Divulgação | Mila Cordeiro/Ag. A TARDE

A agenda cultural de Salvador está cheia de eventos imperdíveis, com opções variadas para todos os gostos. O Portal A TARDE reuniu os eventos que vão desde rodas de samba, shows e atrações teatrais para você curtir. Confira:

🎶 MÚSICA

⏭️ Banda Zimbra

▪️ Quando: 08 de novembro, ás 20h

▪️ Onde: Casa Rosa Salvador - Praça Colombo, 106 Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 250 - Sympla

⏭️ Grupo Botequim

▪️ Quando: 08 de novembro, ás 21h

▪️ Onde: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo

▪️ Ingressos: R$ 30 - Sympla

⏭️ Te Vejo no Pagode

▪️ Atrações: Renanzinho CBX, Léo Santana, Pagode do Boca e Luís

▪️ Quando: 09 de novembro, ás 16h

▪️ Onde: Vila Jardim dos Namorados

▪️ Ingressos: R$ 70 - TicketMaster

⏭️ Xanddy Harmonia e Escandurras

▪️ Quando: 08 de novembro, ás 20h

▪️ Onde: Armazém Convention - Lauro de Freitas

▪️ Ingressos: R$ 130 a R$ 240 - TicketMaster

⏭️ Afrobaile - Afrocidade e convidados

▪️ Quando: 08 de novembro, ás 21h

▪️ Onde: Senzala do Barro Preto, Curuzu

▪️ Ingressos: R$ 30 a R$ 60 - Sympla

⏭️ Afropunk

▪️ Quando: 09 e 10 de novembro, 16h

▪️ Onde: Parque de Exposições

▪️ Ingressos: R$ 85 a R$ 608 - Sympla

⏭️ Gilsons: Pra Gente Acordar!

▪️ Quando: 09 de novembro, 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 90 a R$ 180 - Eventim

⏭️ Ana Carolina - Turnê ‘Ana canta Cássia’

▪️ Quando: 10 de novembro, 17h30

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 120 a R$ 200 - Bilheteria Digital

⏭️ Show de Hiran no Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Quando: 01 e 15 de novembro

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Ingressos: Gratuito

🎭 TEATRO

⏭️ Chico Xavier em Pessoa

▪️ Quando: 08 e 09 de novembro, 19h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 100 - Sympla

⏭️ Terra Encantada do Conto de Fadas

▪️ Quando: 09 e 10 de novembro

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 120 - Sympla

⏭️ MOSTRA INTERIOR EM CENA: O NEGO TIÃO

▪️ Quando: 09 e 10 de novembro

▪️ Onde: Teatro Sesi Casa Branca

▪️ Ingressos: R$ 10 a R$ 20 - Sympla

⏭️ Espetáculo de dança INFINITO

▪️ Quando: 02 a 10 de novembro, sábados e domingos, 16h

▪️ Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) - Sympla

⏭️ Frank Menezes em 'Aleluia’

▪️ Quando: até 23 de novembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto

▪️ Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) - Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

⏭️ Dona Fulô e Outras Joias Negras

▪️ Quando: 7 de novembro de 2024 a 16 de fevereiro de 2025

▪️ Onde: Museu de Arte Contemporânea – MAC BA

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Exposição fotográfica MARIAS - Fotógrafa: Fabíola Campos

▪️ Quando: 5 de novembro a 1º de dezembro

▪️ Onde: Galeria da Aliança Francesa: Av. Sete de Setembro, 401 – Ladeira da Barra

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ 7º Novembro das Artes Negras:

▪️ Centro Cultural de Alagados (Alagados)

09/11 - SÁBADO

16h às 17h - Espetáculo de dança “Como continuar aqui?!”com Fábio Hainner

17h30 às 18h30 – Mostra Oficinas de Teatro com Caw Bonfim

10/11 – DOMINGO

10h - Espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”, com Arte Sintonia Cia de Teatro

▪️ Associação de Moradores de Plataforma

13/11 – QUARTA-FEIRA

19h às 20h - Mostra Oficinas de Stand Up Comedy com Alan Miranda

▪️ Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas)

16/11 – SÁBADO

20h às 21h30 - Show "VANDAL KONVIDAH Áurea Semiseria, Opanijé e Dnguni"

23/11 - SÁBADO

19h às 20h – Espetáculo “Santana” (DAN - Território de Criação)

17/11 - DOMINGO

15h às 15h40 - Mostra Oficinas de Teatro com Robson Raycar

▪️ Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe)

21/11 – QUINTA-FEIRA

15h às 16h - Performance Thank You Exu, com Nelson Maca

19h às 20h – Show “Reggar”, com Riane Mascarenhas

22/11 – SEXTA-FEIRA

18h - "O Museu é a Rua" - A Pombagem

19h às 20h20 – Solo “Koanza Do Senegal ao Curuzu”, com Sulivã Bispo

▪️ Sede do Bloco Afro Malê de Balê (Itapoan)

30/11 – SÁBADO

17h às 17h40 – Mostra Oficinas de Teatro e Dança com Daniele Souza e Renê Oliveira

18h10 - Live Paint "Visão negra do sertão/urbano", com Alessandra Paes

18h10 às 19h30 - Show de Hip-Hop “Paredão Ancestral”, com Opanijé, Fúria Consciente, Aspri RBF e Mr Dko

20h às 21h30 – Show “Pega a Visão”, com Banda Cativeiro

01/12 – DOMINGO

18h às 19h – Show “Minha Pele Preta”, com Dja Luz

19h30 às 21h – Show do Bloco Afro Malê de Balê