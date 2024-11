Margareth Menezes reage sobre projeto para criar Dia da Axé Music

Margareth Menezes falou sobre Dia da Axé Music - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, falou de forma sucinta sobre o projeto de lei enviado para a Câmara dos Deputados que tem como objetivo criar o Dia Nacional da Axé Music. Nesta terça-feira, 5, data em que se celebra o Dia Nacional da Cultura, em bate-papo especial com a imprensa, a cantora afirmou que é uma conquista para o gênero musical.

Questionada pelo Portal A TARDE, a ministra disse que a data pode ser algo importante e uma "conquista" para o ritmo musical. Ela completou dizendo que o PL é importante para a comemoração, inclusive, dos 40 anos do Axé: "Vai ser uma data bem feliz".

O PL em questão, de número 4187/2024, é da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), sugere o dia 1º de fevereiro como a data a ser marcada no calendário de forma oficial para celebrar o movimento musical.

Durante o bate-papo com a imprensa, a ministra ainda comentou sobre o Carnaval e a intenção de diminuir os índices de poluição em grandes festas como a folia baiana. Ela reconheceu que o assunto precisa ainda ser melhor debatido.

“Os debates no âmbito do G20 buscam saídas, usar a cultura como uma ferramenta de conscientização da população em relação ao uso, e outras maneiras de se relacionar com a natureza, com as riquezas naturais. E nesse sentido, inclusive, já existem, por exemplo, algumas experiências de festivais no mundo onde eles usam todo o material reciclado, que eu acho que são coisas que podem ser adaptadas", opinou.