Escritores baianos são finalistas do prêmio Jabuti 2024

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os nomes nessa terça-feira, 5 - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE e Divulgação | Ana Reis

Os livros ‘Salvar o Fogo’, de Itamar Vieira Júnior, e ‘Mata Doce’, de Luciany Aparecida, estão entre os cinco finalistas na categoria Romance Literário da 66ª edição do Prêmio Jabuti 2024, uma das mais tradicionais premiações literárias do país. A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os nomes nessa terça-feira, 5.

Os outros três concorrentes são: ‘Jogo de armar’, de Edgard Telles Ribeiro; ‘Meu irmão, eu mesmo’, de João Silvério Trevisan; e ‘Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer’, de Jacques Fux.

Nesta edição, foram 4.170 obras inscritas no Jabuti. Em 2023, foram 4.245 obras. A lista com os 10 semifinalistas de cada uma das 22 categorias havia sido divulgada no dia 24 de outubro.

Os vencedores (que ganham R$ 5 mil cada um) e também o ganhador do Livro do Ano (que vai ganhar R$ 70 mil e passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha) serão revelados na cerimônia de premiação, que vai acontecer no Auditório Ibirapuera no dia 19 de novembro.