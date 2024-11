Dia Nacional do Livro: veja os 10 mais procurados pelos baianos

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira, 29, é celebrado o Dia Nacional do Livro, e foi divulgada a lista dos dez livros mais pesquisados pelos baianos, apaixonados por leitura. Alguns títulos foram pesquisados por muito tempo.

