Flica 2024 supera números das edições anteriores

A 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) chegou ao fim no último domingo, 20, e bateu recorde de circulação com mais de 100 mil pessoas nos quatro dias de evento e ocupação de 100% dos leitos em Cachoeira, no recôncavo baiano, e região.

Para a curadora da Tenda Paraguaçu, Calila das Mercês, já é o momento de pensar a Flica 2025. “É o momento de a gente celebrar todos esses dias de festa e deixar aqui nosso compromisso de continuar fazendo esse movimento de celebração da literatura na cidade de Cachoeira. Diria que essa festa literária nos ajuda a pensar nos nossos sonhos, no nosso futuro e nos ajuda também a celebrar, a nos abraçar e nos vermos a partir do olhar do outro. Vamos celebrar a Flica e fazer isso acontecer sempre”, disse.

Segundo a coordenadora geral da Flica, Vanessa Dantas, o evento aqueceu o comércio local, gerando mais de mil empregos diretos e indiretos.

“Queremos agradecer a todos os parceiros e empresas contratadas que prestaram serviços de excelência para que, como sempre, os autores pudessem estar aqui reunindo todo esse público, ampliando horizontes e plantando esperança, por isso meus parabéns para a curadoria da Flica e para essa cidade. Fico muito feliz, numa verdadeira vibração e energia”.