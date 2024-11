Na Flica, Raphael Montes opina sobre livros que viram filmes e séries

Flica teve mesa com Raphael Montes - Foto: Divulgação

Destaque da 12ª edição da Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), o escritor de oito livros e roteirista da série Bom Dia, Verônica, da Netflix, Raphael Montes, falou a respeito da adaptação de livros para filmes ou séries.

O escritor declarou que essa é uma das leituras possíveis da história original e que é necessário agregar novos elementos que não estão no livro para transmitir a essência da história para as telas devido às diferenças entres os formatos.

“Às vezes tem uma frase que eu adoro, que é adaptar é trair por amor. Quando você vai adaptar alguma coisa para o visual, você tem que trair aquela obra original, porque você gosta dela, então o exercício quase sempre é: o que nessa história me faz querer contá-la, qual é a essência disso aqui? Por ser um livro de sucesso, o que as pessoas que leem essa história amam? Essas coisas que as pessoas amam têm que levar para a tela”, afirmou.

Na mesa Meu Livro dá um Filme, no espaço Geração Flica, Montes declarou que recorrer a outras perspectivas dá a oportunidade de contar a mesma história do livro.

Ele falou, por exemplo, da personagem Verônica do livro para a série da Netflix. “Quando eu vim adaptar, eu pensei: se eu fizer a Verônica do livro para a série, as pessoas vão desligar. Eu tenho que fazer uma Verônica mais heróica. A Verônica do livro é muito anti-heroica, errada e torta, e, é claro, muito mais interessante. Eu acho mais interessante a do livro, mas a da série é mais heroica, mais tradicional, e, ao longo da série, vira a Verônica do livro”.

Ao revelar que gosta de ver suas histórias adaptadas, Raphael garantiu que vê com naturalidade as mudanças. “Eu lido muito melhor do que a maioria das pessoas com a ideia de ter minha obra adaptada, no sentido de que, para mim, o livro é o único que tem uma coisa mágica que é só da literatura, porque, no livro, cada um de vocês junto comigo contam essa história, vocês imaginam essa história. Então, vocês que dão uma cara de personagem, vocês que me ajudam a apontar como é”, afirmou.