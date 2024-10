Exclusivo! Liniker faz revelação sobre músicas do próximo disco: "Escolhas"

Cantora lançou seu mais recente álbum, ‘Caju’, em agosto de 2024 - Foto: Divulgação

Liniker é uma das artistas de maior destaque no cenário da música nacional atualmente. A cantora lançou seu mais recente álbum, ‘Caju’, em agosto de 2024 e o trabalho se tornou um dos mais comentados do ano. Nas redes sociais, muito se falou sobre a duração de algumas músicas — como ‘Veludo Marrom’, que tem mais de sete minutos — e que isso torna o álbum menos comercial.

A artista falou sobre o assunto em entrevista exclusiva ao Portal TARDE nesta quinta-feira, 17, na abertura da 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece até domingo, 20, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Segundo Liniker, a questão do comercial é “totalmente disruptiva quando a gente vê que o disco tem um sucesso pelo trabalho por si só”.

“Não é à toa que todas as datas divulgadas até agora [da turnê] estão esgotadas e todos os números que o disco tem alcançado. Eu estou muito tranquila com o tempo das faixas. Quem sabe no próximo disco eu não faço uma faixa de 10 minutos? Eu estou muito serena com as minhas escolhas artísticas desse processo”, afirmou.

A cantora usou a palavra “feliz” para definir esse momento da sua carreira. “Estou muito em paz por ter vivido Caju, de ter tido todas as escolhas que eu tive nesse álbum”, celebrou.



Na oportunidade, ela revelou que a sua próxima turnê vai ser uma das mais longas que já fez. “Passando por vários países, principalmente pelo Brasil. Vai ser uma turnê de dois anos. Estou muito contente, acho que é um dos meus melhores momentos, artísticos e pessoais também”, finalizou.