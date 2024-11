Matheus Buente e João Pimenta fazem sessão extra e lotam Flica

Influenciadores foram muito aguardados pelo público - Foto: Divulgação

Com um clima quente na tarde deste sábado, 19, em Cachoeira, empolgou o público que lotou o Cine Theatro Cachoeirano. Atrações esperadas na Flica 2024, os influenciadores baianos Matheus Buente e João Pimenta.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, os influenciadores realizaram uma palestra leve, com um toque de baianidade, mesclando doses de humor crítico e dicas culturais. A plateia se divertiu com a dinâmica dos humoristas, que realizaram uma sessão extra para atender a todo o público, que estava no Cine Theatro Cachoeirano, construído em 1922, aliado a um cenário colorido e aconchegante.

Pimenta, que também é roteirista, preparou junto com Buente, um material com referências literárias, e dicas para quem quer trabalhar com a arte de escrever. Professor de História e uma das referências baianas do stand up comedy, Buente comemorou a terceira participação dele em edições da Flica. O autor nasceu em Pojuca e começou a fazer humor em 2005 em um projeto social da cidade.

Num mundo em que os artistas são cada vez mais julgados e cobrados por posicionamentos, sejam políticos ou não, Pimenta, que já fez parte do elenco de Porta dos Fundos, acredita na importância de se posicionar ante as questões da sociedade contemporânea.

Entre muitas sugestões de leituras, uma de Matheus Buente foi a "Antologia da Literatura Fantástica", um livro de contos organizado por Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo e Jorge Luis Borges. Buente ainda trouxe reflexões acerca da importância da representatividade no universo das obras de audiovisual produzidas para cinema e televisão.

Flica 2024

Na edição 2024 da Flica, os principais espaços são a Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica, além da programação artística, dividida entre o Palco Raízes e o Palco dos Ritmos. Todos os espaços têm indicação etária livre e contam com acessibilidade, tradução em libras e audiodescrição. A curadoria da Flica é formada por Calila das Mercês, Emília Nuñez, Deko Lipe e Linnoy Nonato. A Coordenação Geral é assinada por Vanessa Dantas, CEO da Fundação Hansen Bahia.