Destaque da Flica, Itamar Vieira Júnior comenta rumos na literatura

Itamar Vieira Júnior fala sobre novos rumos na literatura - Foto: Divulgação

O escritor Itamar Vieira Júnior será um dos destaques da Flica 2024, neste sábado, 19, às 17h, participando da mesa "Linguagens, corpos, mistérios e chão", ao lado do escritor Kalaf Epalanga e com Edma de Góis como anfitriã.

O autor de Torto Arado, que conquistou o público brasileiro e internacional com sua narrativa forte e tocante, agora explora novas facetas em sua trajetória literária. Em entrevista ao Portal A TARDE, Itamar compartilhou suas perspectivas sobre a literatura infantil, as adaptações de sua obra para outras mídias e os novos caminhos que pode seguir.

Itamar Vieira Júnior, que recentemente se aventurou na literatura infantil com Chupim, revela que cada gênero literário exige uma linguagem própria. Ao ser questionado sobre a possibilidade de desbravar outros gêneros, ele explicou que "a linguagem do teatro não é a mesma do livro, do romance, nem do cinema".

Para o escritor, o processo de adaptação de uma obra exige uma sensibilidade única, mas até o momento ele não enfrentou desafios em termos de descaracterização de seus escritos nas adaptações. "Todos que estão adaptando gostam do romance e fazem o mínimo de mudanças possíveis", comenta, reforçando a importância de preservar a essência da obra.

Ainda assim, Itamar admite que, por enquanto, seus planos literários seguem centrados na ficção adulta e na literatura infantil, sem grandes ambições para explorar novos gêneros no futuro próximo. "Pode ser que daqui para frente surja alguma coisa, mas não tenho planos", afirmou.

O sucesso de Torto Arado - O Musical

Uma das adaptações mais comentadas de sua obra é Torto Arado - O Musical, que estreou em Salvador e vem sendo amplamente elogiada pela crítica e pelo público. Itamar não esconde o entusiasmo ao falar da peça e do trabalho dedicado da equipe envolvida. Ele ressalta o cuidado e a habilidade de todos os profissionais que ajudaram a transformar o romance em uma experiência teatral única.

"Tem uma equipe imensa por trás desse musical, pessoas muito competentes e habilidosas, como a direção de Elisio Lopes, a adaptação de Audre Anunciação e a atuação de Larissa Luz, entre outros", afirma.

Para o autor, a aceitação positiva da peça não foi uma surpresa. Ele destaca que o espetáculo é "livremente inspirado no livro", o que deu liberdade criativa à equipe, mas manteve a essência que conquistou os leitores. "Se não tivesse essa equipe por trás, talvez não fosse tão maravilhoso quanto os espectadores têm falado", acrescenta.

Outro projeto que vem movimentando a carreira de Itamar é a adaptação de Torto Arado para uma série de TV.

Recentemente, o autor revelou que uma sala de roteiro foi formada para desenvolver essa nova versão de sua obra, o que gerou grande expectativa entre os fãs. No entanto, Itamar confessa que, apesar dos convites, ele prefere manter o foco na literatura. "Meu interesse mesmo é a literatura, e o tempo já é tão pequeno para cuidar dos livros, eventos e lançamentos internacionais que não sobra espaço para roteiros", explica.

Embora esteja aberto à ideia de se envolver mais diretamente com a adaptação no futuro, o escritor é enfático ao afirmar que, por enquanto, sua prioridade é a literatura. "Acho que a gente não consegue fazer tudo, né? Temos que fazer o que sabemos fazer", reflete.