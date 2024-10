Escritor chileno Felipe Munita vem a Salvador para evento na UFBA

Em sua sexta edição, o tema é ‘Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje nesse infomar?" - Foto: Divulgação

O Encontro de Leitura e Escrita do Geling, promovido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vai acontecer entre os dias 23 e 25 de outubro, com a presença do escritor e educador chileno Felipe Munita. O evento ocorre no mês em que se comemora o Dia do Poeta e o Dia Nacional do Livro.

Após participar de uma conferência, Munita lança ‘Eu, Mediador(a) - Mediação e Formação de Leitores’, fruto da parceria editorial entre a Solisluna Editora e o Selo Emília, do Instituto Emília, que se uniram para trazer ao Brasil importantes títulos destinados a educadores, mediadores de leitura, professores, bibliotecários e todos que estudam, pesquisam e trabalham com literatura para crianças e jovens.

Reconhecido no mundo, Munita é poeta e professor na Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade Austral do Chile e autor de livros e artigos que se dedicam a refletir sobre a mediação da leitura, educação literária e poesia para esse público.

Além da conferência com Felipe Munita e do lançamento do seu livro, o VI ELEGE terá uma programação bastante diversificada, durante os dias 23 (quarta-feira), 24 (quinta-feira) e 25 (sexta-feira) de outubro. Em sua sexta edição, o tema é ‘Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje nesse infomar?’, uma frase retirada de ‘Pela Internet’, música de Gilberto Gil. A ideia é abordar poeticamente os desafios relacionados à apropriação e à promoção das práticas críticas, lúdicas e estéticas da leitura e da escrita no contexto digital.