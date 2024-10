"Momento de celebração", afirma Bruno Monteiro sobre a Flica

Bruno Monteiro falou sobre a Flica - Foto: Divulgação

O titular da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA), Bruno Monteiro, enalteceu a 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que começou nesta quinta-feira, 17, e vai ate o próximo domingo, 20, na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano.

Segundo o gestor, a Flica é a mais importante feira literária do norte e nordeste brasileiro. “É um grande momento de celebração e de encontros em torno das políticas do livro, da leitura e da literatura, em que nós conseguimos mostrar o potencial que esses eventos literários têm de atrair pessoas, turismo e movimentar a economia da cidade”, destacou em conversa com a impressa.

Ao Portal A TARDE, Bruno também falou sobre outros projetos do pasta focados na literatura e no incentivo à leitura. Ele destacou o Programa Bahia Literária: “Nós temos um conjunto de ações que vem justamente para compreender e fortalecer a rica diversidade que nós temos em torno dessas políticas”.

Na oportunidade, ele citou o lançamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc, que tem uma linha de fortalecimento para manutenção de bibliotecas comunitárias.

“São estruturas que estão espalhadas em toda a Bahia, muitas vezes em pequenas comunidades, arquipélagos, quilombos, terreiros, associações comunitárias, que precisam desse apoio para que garantam a sua existência”, pontuou.

Além disso, ainda segundo o secretário, o Governo do Estado está fortalecendo os arcevos do conjunto de bibliotecas comunitárias municipais e de escolas.

“Nós acreditamos de uma forma realmente muito verdadeira que valorizar essas políticas é uma forma de nós dialogarmos entre as diferentes gerações sobre a importância de ler, de conhecer mais a sua história e como a cultura pode ser transformadora de vidas”, finalizou.