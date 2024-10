Coleção ‘Eu Vim da Bahia Mirim’ ganha contação de histórias musicada

Iniciativa é uma realização da Caramurê Publicações - Foto: Divulgação

No mês dedicado às crianças, a editora Caramurê realiza uma série de contação de histórias musicadas em dois domingos de outubro. As apresentações, baseadas nos livros da coleção ‘Eu Vim da Bahia Mirim’, serão comandadas por Luciana Ávila e Marcos Bezerra, na Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio, em Salvador, de forma gratuita, nos dias 20 e 27 de outubro, às 11h e às 16h.

A iniciativa é uma realização da Caramurê Publicações, com patrocínio da Braskem e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, por meio do FazCultura.

Nos livros da coleção, o ficcional sobrepõe o biográfico, que é apresentado apenas para fazer as merecidas homenagens. Com a contação de histórias isso se mantém e a música e a interpretação são agregadas ao projeto que tem como escritoras as baianas Carla Bitencourt, Jane Palma, Mariana Paiva, Renata Rocha e Vania Abreu.

“A contação de histórias do ‘Eu Vim da Bahia Mirim’ é extremamente importante, porque traz o incentivo a criatividade e a leitura, e principalmente, resgata e homenageia personalidades baianas que tanto contribuíram, ou contribuem, para a Bahia nos mais diversos aspectos”, ressalta Márzia Lima, sócia da editora.

Programação:

Dia 20/10 (domingo)



11h - Livros “Manhã” e “O olhar mágico de Frans”

16h - Livros “O menino que ouvia tudo que havia” e “A voz da doçura”

Dia 27/10 (domingo)



11h - Livros “A poeta que rimou o mar” e “O menino que ouvia tudo que havia”

16h - Livros “Manhã” e “A voz da doçura”