Autor baiano é o homenageado na V Feira Literária de Canudos

A 5ª edição da Feira Literária Internacional de Canudos (Flican) vai homenagear o escritor baiano João Ubaldo. Neste ano, o tema do evento é ‘O Sertão Vai Virar Arte: Viva o Povo Brasileiro, Literatura e Tradições Populares - Viva Canudos!’.

A Flican, que acontece de 23 a 26 de outubro, vai colocar em destaque as histórias e tradições que moldaram a história de Canudos e do Brasil, com uma programação rica em arte, literatura e cultura popular.

Além das mesas de debates com autores, a programação da Flican conta com a realização de oficinas de arte, apresentações de atrações musicais, mostra de filmes, exposições e encenações de peças teatrais.

“Mais uma vez, esse grande encontro literário reafirma o papel de Canudos como berço cultural, oferecendo uma oportunidade para que o sertão continue a se expressar por meio da arte e da palavra”, destacou o curador da Flican, professor Luiz Paulo Neiva.

Vida e carreira de João Ubaldo

João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu no município de Itaparica, em 23 de janeiro de 1941. Dos primeiros meses de idade até cerca de onze anos, viveu com sua família em Sergipe, onde o pai era professor e político. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, jamais chegou a advogar. Como jornalista, foi repórter, redator, chefe de reportagem e colunista de jornais na Bahia, no Brasil e no exterior.

Seus primeiros trabalhos literários foram publicados em diversas coletâneas (Reunião, Panorama do Conto Baiano). Aos 21 anos de idade, escreveu seu primeiro livro, Setembro não Tem Sentido. O segundo foi Sargento Getúlio, de 1971.

Consagrado como um marco do moderno romance brasileiro, Sargento Getúlio deu destaque à sua obra. Ao longo de sua carreira conquistou os prêmios Jabuti (1972 e 1984), a mais celebrado da literatura brasileira, e o Camões (2008), maior honraria para escritores de Língua Portuguesa. João Ubaldo faleceu no dia 18 de julho de 2014, no Rio de Janeiro, aos 73 anos.