Autor baiano relaciona as cidades de Salvador e Irecê em livro | A TARDE

Selecionado pela quarta edição do Selo João Ubaldo, o escritor e professor Saulo Dourado participou do 'Café Literário' da Bienal do Livro Bahia nesta terça-feira, 30. O autor abordou a obra inscrita na inciativa, que relaciona a cidade de Irecê, sua terra natal, à capital baiana, onde vive.

'Mas tanto faz' é o nome do novo projeto de Saulo que, segundo ele, traz um diálogo permanente entre o encontro dos dois personagens, um de Irecê e um de Salvador. "A visão das pessoas em torno desse diálogo, que é de uma cantora sertaneja da região de Irecê e um professor de português de Salvador, todo mundo olha para as câmeras, olha por eles através de fotos, vídeos, ‘paparazis’ e ficam comentando o que é essa relação, a cantora mais famosa do momento foi reencontrada por seu ex-professor”.

Lançado em 2014, o Selo João Ubaldo Ribeiro é viabilizado por meio de edital público. A ação consiste em selecionar e publicar anualmente obras inéditas de autores soteropolitanos e/ou residentes em Salvador, nos gêneros Contos, Crônicas, Dramaturgia, Literatura Infantil, Poesia e Romance.

Saulo ainda comentou a relevância do Selo para os autores que estão iniciando na carreira literária, tendo em vista que há vários conscursos para livros já publicados. "O que Salvador faz, o que está colocado à partir da fundação Gregório de Matos, é um prêmio para autores que ainda vão publicar seus livros", conta Saulo.

O professor enfatiza ainda como a inciativa influencia em uma coletividade de autores e leitores. "O escritor é tão solitário, não é? A gente pode publicar um box com oito títulos, dez títulos, e juntos, formando assim, coletivos artísticos. Sem querer querendo, nós vamos fazendo quase o movimento do Selo João Ubaldo Ribeiro. E aí, um coletivo de escritores se reúne todos os anos a partir da seleção e da publicação".