Flipelô homenageia autor baiano reconhecido internacionalmente

Rita Olivieri-Godet é escritora e membro da Academia de Letras da Bahia (ALB) - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Um dos destaques deste sábado, 10, na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) foi uma homenagem ao escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, que morreu em julho de 2014. A escritora Rita Olivieri-Godet, que também é membro da Academia de Letras da Bahia (ALB) participou de uma mesa que aconteceu no Museu Eugênio Teixeira Leal, sobre os 10 anos sem autor.

Ao Portal A TARDE, ela falou sobre a importância de abordar a obra de João Ubaldo - que é responsável por livros como ‘Sargento Getúlio’ e ‘O Sorriso do Lagarto’ -, que ela classificou como “um dos grandes escritores baianos, cuja obra é conhecida internacionalmente, e infelizmente faleceu muito cedo”.

Leia também:

>> Fãs de Powers Rangers discutem a volta da equipe nos gibis na Flipelô

>> 5 coisas para não perder na Flipelô

>> Itamar Vieira Jr. não descarta novos livros infantis: "Terminei feliz esse desafio"

Ao lado de Zila Bernd, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Olivieri-Godet escreveu o livro ‘A obra polifônica de João Ubaldo Ribeiro’, que é uma obra que surgiu do deseja das autoras de homenagem o escritor.



“Este ano marca os dez anos de falecimento de João Ubaldo. E eu, com minha colega Zila Bernd, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dissemos, há dois anos, ‘nos temos que fazer alguma coisa. Fazer uma homenagem a João Ubaldo’”, contou.