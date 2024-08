Fãs de Powers Rangers discutem a volta da equipe nos gibis na Flipelô

Ana Bélico, Felipe Brito e Raphael Maiffre no bate-papo sobre os heróis coloridos - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Os fãs de Power Rangers tiveram um momento especial na edição desse ano da Flipelô. Em bate-papo mediado por Ana Bélico e Raphael Maiffre, nesse sábado, 10, no Largo Tereza Batista. A dupla aficionada pelo universo dos heróis coloridos contou detalhes sobre o retorno deles para as HQs.

Os dois anunciaram a publicação dos volumes em solo brasileiro na Comic Con 2023 e adiantam que as histórias chegarão em português ainda nesse ano.

"Might Morphin Power Rangers mostra a equipe com o Ranger Verde, acabando de voltar de um momento onde ele era vilão, então todos aqueles conflitos que rolam de confiança, e a outra história é o Saban's Go Go Power e aí você vai ver a tensão de que é ser um adolescente e ser o Power Ranger ao mesmo tempo, então muitas histórias boas e costurando pontas soltas que ficaram e personagens que não foram muito bem explorados", explicou Ana.

Ela e Raphael são criadores do canal Mega Power Brasil e produzem conteúdos especializados nos heróis coloridos. Além disso, fazem a mediação das HQs lançadas na gringa para o público brasileiro.

"A gente pega a edição, coloca as imagens e o pessoal que não pode acompanhar ou não consegue ler inglês, acompanha através da gente. Nós contamos como se estivesse contando para um amigo", comenta Raphael.

O legado dos Rangers

Ana Bélico ainda falou sobre a importância dos ensinamentos dos Powers Rangers para o público infantil. "A mensagem sempre foi pra criança, então trabalho em equipe, respeitar as diferenças", declarou.

Os dois discutiram, na conversa mediada por Felipe Brito, suas edições e personagens favoritos da série, que fez parte da infância de muitos adultos.

A série de televisão Power Rangers estreou no Brasil em 1994 no canal Fox Brasil. Na TV aberta, os heróis passaram pela TV Globo entre 1995 e 2010 com formações icônicas, como Força Animal e Força Mística. Também foram exibidas temporadas na TV Cultura e na Band até 2021.

*Com supervisão do editor Everton Santos