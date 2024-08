5 coisas para não perder na Flipelô

Abertura oficial aconteceu nessa quarta-feira, 7 - Foto: Cris Felix | Flipelô | Divulgação

Foi dada a largada para a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Após a abertura oficial com o show ‘Toca Raul’, apresentado por Edy Star, Silvio Passos e Cláudia Cunha, na quarta-feira, 7, a programação segue a todo vapor até o domingo, 11 de agosto, quando também se celebra o Dia do Estudante.

Diversa, a feira reúne mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos sobre os mais variados tipos de literatura, lançamentos de livros, saraus de poesia, recitais, slams, rodas de conversa, mesas de debate, oficinas, apresentações teatrais e musicais, shows, exibição de documentários, exposições de arte, uma rica programação infantil com contação de história e diversas atividades lúdicas e exposições de arte.

As atrações são 100% gratuitas e estão divididas em diversos espaços. E para você não perder nada, a equipe do Portal A TARDE separou 5 atrações imperdíveis da Flipelô, com destaque para a manhã com o escritor Itamar Vieira Jr. e shows da banda Vivendo do Ócio e da DJ Vivi Seixas, filha de Raul.

1. Mesa ‘O Baú do Raul’

Flipelô prestará homenagem a Raul Seixas | Foto: Divulgação

A Flipelô dará espaço importante para lembrar da enorme e importante trajetória do multi-instrumentista baiano Raul Seixas, que morreu em 1989. Tema da festa, ele será na mesa O Baú do Raul, nesta quinta-feira, 8, às 19h, no Teatro SESC-SENAC Pelourinho.



Com mediação do Titã Charles Gavin, a mesa reunirá Carlos Eládio, , guitarrista e vocalista baiano, integrou a banda “Raulzito e os Panteras”, o produtor musical Sylvio Passos, dono do maior acervo que se tem conhecimento sobre Raul Seixas, e a produtora musical Kika Seixas, ex-esposa do homenageado.

2. Lançamento do livro de Itamar Vieira Jr.

Itamar Vieira Junior faz sua estreia na literatura infantil com o livro ‘Chupim’ | Foto: Divulgação

O premiado escritor baiano Itamar Vieira Junior faz sua estreia na literatura infantil com o livro ‘Chupim’, que explora a realidade brasileira e o trabalho no campo pela perspectiva da infância, a partir da figura de Julim, um menino que acompanha o seu pai no trabalho nas plantações de arroz.



A obra, em coautoria com a artista visual autodidata Manuela Navas, será lançada na Flipelô, nesta sexta-feira, 9, às 10h, no Espaço Infantil Mabel Veloso (Praça das Artes).

3. Exposição coletiva

Flipelô terá Rota dos Museus do Centro Histórico | Foto: Divulgação

Raul Seixas ganha a exposição coletiva ‘Metamorfose Ambulante - Uma Jornada no Universo de Raul Seixas’, no Museu Eugênio Teixeira Leal, na Galeria Francisco de Sá, no Pelourinho.



A mostra, que se inicia amanhã, quinta-feira, 8, e vai até o dia 31 deste mês, integra a programação Rota dos Museus do Centro Histórico e tem curadoria, concepção e expografia de Mario Edson.

| Foto: Divulgação

4. Espaço para fãs de quadrinhos

Terá bate-papo sobre o retorno dos gibis dos Power Rangers ao Brasil | Foto: Foto: Arquivo Pessoal

A edição de 2024 da Flipelô vai contar com um espaço dedicado aos fãs de quadrinhos e afins na Vila Literária, que será montada no Largo Tereza Batista. Em uma das suas diversas mesas literárias, por exemplo, haverá um bate-papo sobre o retorno das HQs dos ‘Power Rangers’, relançadas em 2023.



A programação da Vila Literária é muito rica e contará ainda com exposição e vendas de livros; contação de histórias; apresentações musicais; sarau e performances. A curadoria é feita pelo escritor e produtor de conteúdos digitais Deko Lipe. Para ele, o encontro proporciona ao público uma troca de diálogo e uma rica experiência em diversos tipos de cultura e literatura.

5. Shows para fazer o ‘Toca Raul’

Marcos Clement irá se apresentar na Flipelô | Foto: Reprodução | Instagram

E se a homenagem é para Raul Seixas, é claro que o rock iria tomar conta da festa. Da abertura até o último dia, a Flipelô vai trazer diversos shows para fazer o público mergulhar na obra - ou melhor, no som - do artista.



Quinta: Show de Us Beatles e Kingsmen no Largo do Pelourinho, às 20h;

Sexta: Marcos Clement e convidados (Wilson Aragão, ⁠Tina Tude, ⁠Anderson Shon, ⁠Tiago Gato Preto e ⁠Alex Simões) no Largo do Pelourinho, às 20h + show Rebeca Matta às 20h no Teatro Sesc Senac Pelourinho;

Sábado: Banda Vivendo do Ócio no Largo do Pelourinho, às 20h + show do Coletivo Outras Vozes, às 20h no Teatro Sesc Senac Pelourinho;

Domingo: O Baú do Raul com Vivi Seixas, Eric Assmar, Clariana, Thathi, Rafa Luz, Marcos Clement, Lutte e Lula Magalhães no Largo do Pelourinho, às 18h.