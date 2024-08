Flipelô: Casa de Jorge Amado terá acesso alterado por reforma

Fundação Casa de Jorge Amado em reforma - Foto: Divulgação | Conder

Localizada no ponto turístico mais emblemático de Salvador, a Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA) estará passando por reformas durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece do dia 7 a 11 de agosto. Contudo, o local ainda estará recebendo visitantes, como confirmou a diretora-executiva do espaço, Angela Fraga, em entrevista ao Portal A TARDE.

Até a Flipelô, vai estar entregue a parte expositiva, que estamos remodelando e trazendo novos atributos tecnológicos. Depois da Flipelô, em novembro, faremos a grande inauguração Angela Fraga - diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado

Durante a feira literária, estarão disponíveis para visitação o Café Zélia Gattai e o primeiro andar, que conta com uma exposição da história de vida do escritor baiano Jorge Amado.



Entre as reformas, foi incorporado mais um prédio à Fundação, devido ao crescimento do acervo de livros, traduções e trabalhos acadêmicos. Além disso, será instalado um novo sistema de incêndio.

Reinauguração em novembro

Com a reabertura total prevista para acontecer em novembro, o evento homenageará o aniversário de Miriam Fraga, amiga íntima de Jorge e Zélia, que conduziu a direção da fundação até 2016, ano da morte da poeta.