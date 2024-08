“Grande marca da Flipelô é a diversidade”, afirma Angela Fraga

Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado - Foto: Bianca Carneio | Ag. A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece entre os dias 7 e 11 de agosto em todo o Centro Histórico de Salvador, teve o seu lançamento oficial nesta quarta-feira, 31, no teatro do Sesc-Senac Pelourinho, no Largo do Pelourinho.

Na oportunidade, Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, falou, em entrevista ao Portal A TARDE, sobre como se deu a escolha do homenageado da edição de 2024: o cantor e compositor baiano Raul Seixas, considerado o pai do rock brasileiro.

“A escolha é sempre um pouco traumática. A gente pensa muito e faz curadoria. Nós sempre privilegiamos uma personalidade que tivesse aderência ao universo de Jorge Amado. A princípio, a gente imaginava que Raul Seixas não teria. Achávamos que era justo porque ele era um baiano brilhante como Jorge Amado, foi um revolucionário. Ele se inspirou no povo para criar as músicas dele”, disse.

Mas a gente não via muito a aderência. Até que tomamos conhecimento de uma entrevista em que ele dizia que gostava muito de ler, que queria ser Jorge Amado e que chegou a desafiar a família porque eles falavam que ele não estudava. Angela Fraga - diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado

Fraga revelou que existe um movimento da família e de alguns amigos para criar um memorial para Raul Seixas. “Como a Fundação Jorge Amado existe, a gente acha que é justo. Raul é um baiano que levou a cultura da Bahia para o mundo. Existe esse movimento, e a gente pensou em trazer ele para o Pelourinho, para essa discussão literária, para que os jovens também possam ter ideia de que ele não foi só um cantor”, pontuou.

Como a Flipelô também pretende ser uma festa multilinguagem, a gente traz vários tipos de linguagem, como teatro, cinema e literatura. Agora vamos trazer a poesia cantada de Raul para a mesa. A gente achou que foi uma boa ideia. Angela Fraga - diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado

Quem também enalteceu a ideia foi Paloma Amado, filha de Jorge Amado. Ao Portal A TARDE, ela afirmou ter adorado a escolha. “[...] Raul Seixas era um poeta que agregava a música à poesia. Eu achei o máximo. Adorei quando fiquei sabendo”, disse Paloma, que vai ser responsável por uma mesa na Flipelô ao lado do escritor Itamar Vieira Junior, autor do livro ‘Chupim’. “Vai ser ótimo. Eu me dou muito bem com o Itamar. Eu adoro ele. Ele é tudo de bom”, projetou.

Paloma Amado, filha de Jorge Amado | Foto: Bianca Carneio | Ag. A TARDE

Na ocasião, ela afirmou acreditar que a leitura é o maior estimulador de pensamento. “Enquanto você está lendo você está pensando, imaginando e sonhando. Como eu acho que o Brasil tem um grupo cujo plano é o emburrecimento das pessoas, para que elas baixem a cabeça, a Flipelô é o momento de refletir e de ensinar a todos que ler é bom e faz pensar. E que a melhor coisa que um homem pode ser é ser dono da sua cabeça”, completou.

E para consagrar a escolha, nada melhor do que chamar, além do próprio cantor, os “filhos” do patrono da festa, o escritor Jorge Amado. Saídos diretamente das páginas dos livros, Pedro Arcanjo, Dona Flor, Quincas Berro D’ Água, Jubiabá e Massu celebraram o legado do roqueiro e sua admiração por Jorge em uma esquete especial durante o lançamento:

Marca da Flipelô



De acordo com Angela Fraga, a grande marca da Flipelô em qualquer edição é a diversidade. “Como a gente trabalha com uma equipe de curadoria, são muitas mentes, pedidos e demandas”, revelou.

O grande desafio é encaixar tudo isso em uma programação de qualidade e que faça sentido. Mas eu acho que essa coisa de ser eclética é a nossa marca. Mas, sem dúvidas, esse ano, a música está presente. Não poderia deixar de estar. Angela Fraga - diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado

Importância econômica



Além de ser uma dos maiores eventos culturais da Bahia, a Festa Literária Internacional do Pelourinho também tem uma importância econômica enorme, como apontou o presidente do Sistema Comércio, que apoia a festa, Kelsor Fernandes.

“Para a realização desta festa, são criados mais de mil empregos diretos com geração de renda para essas pessoas. Beneficia diretamente a comunidade, contribuindo para o incremento do comércio, para o turismo e para todas as atividades produtivas do local e do seu entorno, pela grande quantidade de pessoas que a cada dia visitam o centro histórico”, enfatizou.

Programação

A Flipelô 2024 irá promover uma ampla programação com centenas de atividades. Nos cinco dias do evento são esperados cerca de 200 mil pessoas que transitarão pelos espaços ativados do Centro Histórico, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo.

Estes espaços abrigarão a programação oficial da festa e também a FLIPELÔ MAIS, que em espaços públicos e privados reúne uma programação paralela realizada pelas instituições estabelecidas no Centro Histórico.

A edição deste ano vai contar com 146 escritores nacionais; 12 grupos culturais do CHS; 2.116 postos de trabalho; 20 ateliês na Rota das Artes; já tem 352 artistas confirmados; 1.020 postos de trabalho diretos; 33 apresentações musicais; e 50 lojas na Vitrine Flipelô.

O evento vai contar com mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos sobre os mais variados tipos de literatura, lançamentos de livros, saraus de poesia, recitais, slans, rodas de conversa, mesas de debate, oficinas, apresentações teatrais e musicais, shows, exibição de documentários, exposições de arte, uma rica programação infantil com contação de história e diversas atividades lúdicas e exposições de arte.

Confira a programação completa no site oficial da Flipelô 2024.

Abertura

A abertura da festa literária acontecerá no dia 7 com o show ‘Carlos Eládio Toca Raul!’, com o cantor e compositor Carlos Eládio, companheiro de Raul Seixas no grupo ‘Os Panteras’. O show terá participação especial de Vivi Seixas, filha de Raul Seixas e do VJ Gabiru.