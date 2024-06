Concurso Fotográfico da Flipelô homenageia Raul Seixas e Paulo Coelho | A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) anunciou que a canção "Gita", composta por Raul Seixas e Paulo Coelho, será a inspiração para o Concurso Fotográfico Amados Olhares de 2024.

A música faz referência ao livro indiano "Bagavadeguitá", que aborda a revelação espiritual. Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, destaca que o concurso é aberto a todos os amantes da fotografia e está ligado à homenagem a Raul Seixas na FLIPELÔ deste ano.

"A escolha da canção ‘Gita’ está conectada com o homenageado da FLIPELÔ, que este ano é Raul Seixas”, conta.

O concurso Amados Olhares 2024 vai selecionar 10 fotografias para uma exposição na estação do metrô Campo da Pólvora, de 8 a 30 de agosto. As três imagens mais votadas pelo público serão premiadas com valores de R$1.500, R$1.000 e R$500 para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A FLIPELÔ 2024 será realizada de 7 a 11 de agosto. O evento é realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado e correalizado pelo Sesc.

