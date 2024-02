Flipelô 2024 acontece em agosto e pretende envolver o Centro Histórico | A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) de 2024 já tem data para ser realizada. entre os dias 07 a 11 de agosto, a Festa visa envolver não só o Pelourinho, mas o Centro Histórico de Salvador.

A FLIPELÔ é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc, e acontecerá pelo oitavo ano consecutivo. A programação deve contar com a participação de grandes nomes da literatura internacional e brasileira, que ainda serão divulgados.

Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição realizadora da festa literária, pontua que a Flipelô une a literatura com as demais artes.

"É uma grande festa cultural no Centro Histórico de Salvador, que cresce a cada edição. Esse crescimento é resultado do apoio da comunidade. Todo Pelourinho se veste de FLIPELÔ, porque é um evento construído junto com a comunidade, de dentro para fora, que resulta num sentimento de pertencimento do lugar".

Segundo ela, o evento será uma grande troca de experiência. "A programação vai contemplar essa diversidade de artes, escritores de fora do país, de todas as regiões do Brasil e da Bahia. Um aprendizado coletivo".