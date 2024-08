É hoje! Confira programação completa da Flipelô

A feira segue até o dia 11 de agosto com atrações 100% gratuitas - Foto: Divulgação

A abertura oficial da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece nesta quarta-feira, 7, e o público poderá prestigiar uma homenagem ao “Pai do Rock”, Raul Seixas. O show “Toca Raul” inicia o evento com Carlos Eládio e participação de Edy Star, Silvio Passos e Cláudia Cunha, no Largo do Pelourinho, às 19h.

Eládio foi um dos integrantes do histórico grupo “Raulzito e Os Panteras”, criado pelo próprio Raul. Na Flipelô ele apresentará, com sua banda completa, canções que Raul Seixas considerava as mais fiéis ao seu jeito de ser. O repertório vai desde o início da carreira de cantor baiano até o seu último álbum de carreira, “A Panela do Diabo”. As músicas estão são de uma lista feita pelo próprio Raul e entregue à gravadora para divulgação.

Em conversa com o Portal A TARDE, a produtora musical Kika Seixas, ex-mulher do artista, revelou que a participação na Flipelô é única e que ficou honrada pelo convite e oportunidade.

QUINTA-FEIRA (8)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Sarau poético

Projeto Escrevivências afro-baiana

Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia (CEEBC)

Coordenação: Professoras Jucy Silva, Liliane Vasconcelos e Hilma Cerqueira (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h

Exposição

Diáspora arte

Eliana Aquino (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h30

Lançamento do livro

Diário de Enfermeira

Carolina Miranda (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Bate-papo

Dos mangás aos k-dramas

Cassius Medauar (SP)

Mara Almeida (BA)

Mediação: Chao Gizan (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 10h às 12h

Mesa

O mundo escrito pelas mulheres: a importância da literatura feita por elas

Antonia M. Silva (BA)

Gilcilene Lourenço (RN)

Nathalia de Oliveira (SP)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Bate-papo

Batatinha, 100 anos do mestre do samba da Bahia

Pedrão Abib (BA)

Roberto Ribeiro (BA)

Lucas Batatinha (BA)

Mediação: James Martins (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Bate-papo

Narrativa de Mães: cartas para Elas!

Ana Félix (BA)

Daiane Casaes (BA)

Joseane Santos (BA)

Eulina Farias (BA)

Mel Teixeira (BA)

Mediação: Daiane Pina (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Se quiser voar: a leitura que nos transforma

Eliana Yunes (RJ)

Adriel Bispo (BA)

Mediação: Suzane Costa (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Bate-papo KDP

Quero viver de literatura: possibilidades e desafios para escritores fora do eixo Rio – São Paulo

Mirela Paes (PE)

Karou Dias (BA)

Paulo Moreira (PB)

Mediação: Matheus Peleteiro (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 12h às 14h

Mesa

Literatura e Ancestralidade

Martha Sales (SE)

Missandra Almeida (BA)

Taiane Bastos (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Com a palavra o escritor

Cassandra em Mogadíscio – Memória, Afeto e Resistência

Igiaba Scego (Itália)

Mediação: Claudia Rocha da Silva (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Entre riscos e rabiscos nas histórias

Suzane Lopes (BA)

Rebeca Silva (BA)

Mediação: Bárbara Falcón (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Que eu sou feito da terra: poéticas do pertencimento

Sony Ferseck (RR)

Edson Kayapó (BA)

Mediação: Suzane Costa (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 14h às 16h

Mesa

Educação e Fomento à Leitura: perspectivas e desafios

Ivânia Rocha (BA)

Joelma Estela Queiroz (BA)

Valéria Nanci de Macêdo Santana (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 14h

Relançamento do livro

Sob a luz do perdão

Eliana Aquino (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h

Recital

Concerto para vozes silenciadas

João Fernando Gouveia (BA)

ARENA TEATRO SESC- SENAC PELOURINHO – 15h

Apresentação artística

Desafio de rimas

Evê (BA)

Mirapotira (BA)

Monarka (BA)

Cosca (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 15h

Editora Mondrongo

Mesa

Nos caminhos da prosa e da poesia 1

Lita Passos (BA)

Edvaldo Marques (BA)

Vinicius Cardona (BA)

Mediação: Gustavo Felicíssimo (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamento dos livros

Dicionário racial: termos afro-brasileiros e afins – volume 1 e História da raça, mestiçagem e branqueamento da população no Brasil

Manuel Alves de Sousa Junior (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h30

Lançamento do livro

Poesias de um fim, em busca do recomeço

Ana Paula Bispo (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Bate-papo

O desafio da curadoria nas festas literárias

Tom Farias (SP)

Afonso Borges (RJ)

Sergio Abranches (MG)

Apresentação: Paloma Jorge Amado (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

Krih-ha, Bandolo! Tudo ao mesmo tempo agora!

Omar Salomão (RJ/SP)

Thiago Amud (MG/RJ)

Mediação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

As vantagens dos meus traços

Olívia Pilar (MG)

Ray Tavares (SP)

Mediação: Evelyn Sena (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Maluco que sou, eu sonhei: inteligência artificial e criação artística

Victor Marinho (BA)

Samir Machado de Machado (RS)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 16h

Mesa

Exu da teoria

Denise Carrascosa (Edufba)

Mestre Janja Araújo (Edufba)

Mediação: Florentina Souza (Edufba)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h

Lançamento do livro

Conversas que tive abraçando árvores

Fábio Shiva (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 16h às 18h

Mesa

Criação poética: o entrelaçamento entre a poeta e o mundo experimentado

Giovana Neves (SP)

Elizza Barreto (BA)

Renata Giriolli (SP)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h

Relançamento dos livros

Diário de um imago e Histórias de mainha

Fábio Shiva (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Microfone aberto

Escritores independentes

Sarau de autores que estão expondo no dia

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h30

Lançamento do livro

O que precisa ser dito

Marcos Souza (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Malucos belezas, fazedores de tempestades

Carlito Lima (AL)

Carlos Ribeiro (BA)

Mediação: Chico de Assis (AL)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h

Bate-papo

Entre histórias

Dênisson Padilha Filho (BA)

Mano Góes (BA)

Mediação: Márcia Moreira (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Denisson Palumbo (BA)

Gisele Wolkoff (SP)

Marcela Giannini (RJ)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 18h

Mesa

Música e Literatura

Edvard Passos (Edufba)

Guilherme Maia (Edufba)

Mediação: Juliana Gutmann (Edufba)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 19h

Lançamento coletivo

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Dejanira Rainha (BA)

Douglas de Almeida (BA)

Shelly Bhoil (Índia)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

O Baú do Raul

Kika Seixas (RJ)

Sylvio Passos (SP)

Carlos Eládio (BA)

Mediação: Charles Gavin (RJ)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h

Atração musical

De Maluco pra Maluco

Marcos Clement (BA)

Igor Trovanova (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 19h

Editora PARALELO13S

Mesa

Voltar ao que já foi semente – uma conversa sobre o livro Casa Cheia

Fabiana Carneiro da Silva (SP)

Mediação: Assunção de Maria Sousa e Silva (MA)

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musical

Raul, Beatles e Elvis sonhando junto

Us Beatles e Kingsmen

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Apresentação literária – SLAM

Tom Grito (RJ)

Lara Nunes (BA)

Mediação: Cosca (BA)

SEXTA-FEIRA (9)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Lançamento do livro

Os ciganos nos registros policiais mineiros (1907-1920)

Cassi Coutinho (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h30

Lançamento do livro

Além do Carmo

Tiago de Alma (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Bate-papo

A poesia do slam entre jovens

Amanda Julieta (BA)

NegaFyah (BA)

Lívia Natália (BA)

Mediação: Samira Soares (BA)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 10h

Oficina

Bonecas Abayomi

Elisa Oliveira (Editus)

Fabiana Valéria (Editus)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Bate-papo

Leituras em redes: ações integradoras entre comunidade e universidade

Bruna Lessa (BA)

Palmira Heine (BA)

Ubiraci Carlúcio (BA)

Mediação: Katemari Rosa (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Com a palavra o escritor

Literatura e cidade – inspiração e memória

Gabrielle Lebeau (Canadá)

Mediação: Cassia Lopes (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

A força da imaginação: traços para a infância e adolescências

Anna Cunha (MG)

Otávio Junior (RJ)

Mediação: Bruno Machado (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Bate-papo

O texto e o empoderamento criativo

Isabella Ismile (BA)

Camila Bindel (BA)

Taiane Bastos (BA)

Mediação: Anajara Tavares (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 11h

Editora PINAUNA

Mesa

Vozes do Nordeste: literatura sobre ícones musicais para as novas gerações

Carlos Leal (BA)

Jacqueline Meire (BA)

Mediação: Georgina Maynart (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 12h às 14h

Mesa

Corpos descentralizados: mulheres que escrevem fora do eixo

Ana Cecília Ferreira (BA)

Analu Leite (BA)

Nathalya Cavalcante (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Bate-papo

K Como Kolônia – Descolonizando o imaginário

Marie-José Mondzain (França)

Mediação: Vânia Machado (BA)

Tradução: Michel Colin (França/BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Os Super-heróis de outra dimensão

Maria Freitas (MG)

Mediação: Lorena Ribeiro (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Coisas grandes pra conquistar: afetos e juventudes

Iris Figueiredo (RJ)

Radi Oliveira (BA)

Mediação: Diogo Borges (RJ)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 14h30

Apresentação musical

Coro da Polícia Militar

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 15h

Mesa

Histórias transformadoras

Licia Queiroz (Editus)

Ana Cristina Saldanha (Edufba)

Maria Luiza Santos (Editus)

Ricardo Ishmael (Mojubá)

Mediação: Maria Rita Prudente da Silva Souza (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 15h

Editora SOLISLUNA

Mesa

Histórias que nos fazem: narrar para existir

Alessandro Marimpietri (BA)

Lilia Gramacho (BA)

Fátima Santa Rosa (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Sarau

Não pense que a poesia está perdida

Renata Ettinger (BA)

Maria Ávila (BA)

Roberta Lantyer (BA)

Mariana Madelinn (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h30

Lançamento do livro

Depois do sopro do lobo

Palmira Heine (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

Não sei onde eu tô indo, mas sei que tô no caminho

Manoela Sawitzki (RS/SP)

Rita de Podestá (MG/RJ)

Mediação: Maurício Melo Júnior (PE/DF)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

Jovens e suas conexões

Clara Alves (RJ)

Mediação: João Mendes (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Entrar pra história é com vocês: a literatura em exposição

Raquel Barreto (RJ)

Marcelo Campos (RJ)

Mediação: Bruno Machado (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 16h às 18h

Mesa KDP

Tudo o que elas escrevem

Carol Façanha (RJ)

Tatiana Amaral (BA)

Vanessa Brunt (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h30

Apresentação teatral

Teatro da Polícia Militar

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 17h

Mesa

Raça, classe e gênero

Crislane Rosa (EDUFBA)

Silvana Bispo (UFBA)

Mediação: Marcos Aurélio dos Santos Souza (EDUNEB)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 17h

Editora SEGUNDO SELO

Mesa

A poesia escrita por mulheres na literatura brasileira

Maria Dolores (BA)

Katia Borges (BA)

Mediação: Martha Galrão (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Microfone aberto

Escritores independentes

Sarau de autores que estão expondo no dia

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h30

Lançamento do livro

O Lenço Vermelho

Marina Teixeira (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Caminhos da palavra, palavras do caminho

Antônio Torres (BA/RJ)

Henrique Rodrigues (RJ)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h

Apresentação musical

Grupo Samba de Okán (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Ísis Florescer (AL)

Sady Bianchin (RJ)

Tiago Poeta (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Antônio Barreto (BA)

Celdo Braga (AM)

Renata Lima (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

O início, o fim e o meio — Poéticas Libertárias do Oriente

Shelly Bhoil (Índia)

Tenzin Tsundue (Tibete)

Mediação: Gisele Wolkoff (SP)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS -19h

Editora SEGUNDO SELO

Mesa

O Lugar da Poesia na vida das pessoas negras

Jovina Souza (BA)

Kota Gandaleci (BA)

Mediação: Jocevaldo Santiago (BA)

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musical

Olha o trem!

Marcos Clement e convidados

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Show

Rebeca Matta (BA)

SÁBADO (10)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Lançamento do livro

A menina que cantava para as flores

Sílvio Pereira da Silva (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h30

Lançamento do livro

O filho do garimpeiro

Elisabeth Amorim (BA)

Lucas Amorim (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Bate-papo

Quadrinhos: quem faz e quem lê

Paulo Moreira (PB)

Dyo (BA)

Mediação: John Santos (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 10h

Oficina

Desconstruindo conceitos

Maria Luiza Santos (Editus)

ESCREVA, GAROTA! – – 10h às 12h

Oficina

Você também pode ser um autor mirim

Luiza Meireles (BA)

MUSEU DA ENERGIA – PRAÇA DA SÉ – 11h

Bate-papo e exibição de documentário

Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos

Daniela Broitman (SP)

Cecília Amado (BA)

Mediação: Rebeca Tárique (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Bate-papo e lançamento do livro

Ensaio sobre o cancelamento

Pedro Tourinho (BA)

Apresentação: Malu Fontes (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Bate-papo

90 anos de Suor: memórias dos anos 30

Evandro Neto (BA/SP)

Isaar de Carvalho (SP/MG)

Mediação: Roberto Aguiar (PA/BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Cada um de nós é um universo: escritas do cuidar

Alexandre Coimbra Amaral (MG)

Natália Timerman (SP)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Bate-papo

O cruzeiro do amor em Salvador

Vinícius Grossos (SP)

Mediação: Deko Lipe (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS -11h

Editora PINAUNA

Mesa

Sonzinhos da Bahia: música e patrimônio no repertório das infâncias

Bárbara Falcón (BA)

Rebeca Silva (BA)

Tiago Ribeiro (BA)

Mediação: Carolina Dantas (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 12h às 14h

Mesa

Mulher, escrita e feminismo

Cristine Pombo (SP)

Tai Brito (BA)

Sandra Guimarães (RJ)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Bate-papo

Metamorfoses ambulantes: revistas literárias contra a velha opinião formada sobre tudo

Paulo Raviere (BA/SP)

Aju Paraguassu (BA/SP)

Breno Fernandes (BA)

Mediação: Igor de Albuquerque (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Go, Go Power Ragers em gibis

Kiki Bélico (BA)

Raphael Maiffre (BA)

Mediação: Felipe Brito (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Aonde você vai eu também vou: heranças e narrativas

Bethânia Pires Amaro (PE)

Luciany Aparecida (BA)

Mediação: Rosinês Duarte (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

ARENA TEATRO SESC- SENAC PELOURINHO – 15h

Apresentação artística infantil

Sarauzim

Rodrigo Ciríaco (SP)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 14h

Sarau Poético

Clube dos Poetas da Bahia (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 14h às 16h

Mesa

A literatura para infâncias em debate: escrita, publicação e mercado

Juliana Medeiros (BA)

Fernanda Costabile (SP)

Sueli de Cássia (BA)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 15h

Mesa

Gênero, transexualidade e corpo

Danilo Bittencourt (Edições UESB)

Andressa Ribeiro (Edufba)

Eduardo Miranda (UEFS Editora)

Mediação: Vércio Gonçalves Conceição (UNEB)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS -15h

Editora PARALELO13S

Mesa

Poesia contemporânea na Bahia

Jorge Augusto (BA)

Alex Simões (BA)

Fabiana Carneiro da Silva (SP)

Mediação: Lorena Grisi (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamento do livro

, amor

Mateus ntoni Rúbia (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h30

Contação de história do livro

O incrível livro de poucas respostas sobre o universo

Sara Galvão (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Roda de conversa

Viva o Povo Brasileiro: 40 anos da obra

Aleilton Fonseca (BA)

Débora Chaves (BA)

Mediação: Ester Figueiredo (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Bate-papo literomusical

Serenata para Zélia

Maria João Amado (BA)

Guida Moira (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

A princesa desastrada na Flipelô

Maidy Lacerda (MG)

Mediação: Roberta Gurriti (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Entre brumas de mil megatons: Mulheres de Repente

Luna Vitrolira (PE)

Elenilda Amaral (PE)

Francisca Araujo (PE)

Milene Augusto (PE)

Thaynnara Queiróz (PE)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h

Relançamento do livro

Quando meu silêncio fala

Diana Almeida Santos (BA)

ESCREVA, GAROTA! – – 16h às 18h

Mesa

O ressoar das nossas antigas: feminismo, poesia e ancestralidade

Taylane Cruz (SE)

Yasmin Morais (BA)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 17h

Lançamento coletivo

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS -17h

Editora SOLISLUNA

Mesa

Literatura e infâncias: o papel dos mediadores e as experiências de leitura na escola

Zélia Vitória Cavalcanti (SP)

Bárbara Passos (BA)

Mediação: Valéria Pergentino (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h

Microfone aberto

Escritores independentes

Sarau de autores que estão expondo no dia

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h

Apresentação musical

Omolu, o rei da Terra!

Coro Oyá Balé (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h30

Lançamento do livro

CORRENTEZAS é preciso aprender a ser rio

Flávia Côrtes (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Coordenação: Aleilton Fonseca

Ficcionistas da Bahia

Homenagem: 10 anos sem João Ubaldo Ribeiro

Rita Olivieri-Godet (BA/FR)

Antônio Torres (BA/SP)

Conversando a ficção

Cyro de Mattos (BA)

Aramis Ribeiro Costa (BA)

Marcus Vinicius Rodrigues (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h

Bate-papo

Cartas Bahianas: uma coleção de literatura baiana com mais de 50 livros

Kátia Borges (BA)

Saulo Dourado (BA)

Vitor Andrade (BA)

Mediação: André Portugal (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Cícero Manoel (AL)

Fabiana Moura (BA)

Lita Passos (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Elizeu Moreira Paranaguá (BA)

Joãozinho Gomes (AP)

Tenzin Tsundue (Tibete)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

Mar doce — Rio Sangue

Luciany Aparecida (BA)

Ronaldo Correia de Brito (CE)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS -19h

Editora MONDRONGO

Mesa

Nos caminhos da prosa e da poesia 2

Luis Pimentel (BA)

ngela Vilma (BA)

Adroaldo Almeida (BA)

Rafael Gama (BA)

Mediação: Gustavo Felicíssimo (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h

Atração musical

Fazendo Samba e Amor

Raissa Araújo (BA)

Lucas de Matos (BA)

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musical

Tente outra vez!

Vivendo do Ócio

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Show

Outras vozes

Coletivo Outras Vozes (BA)

DOMINGO (11)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h

Missa de agradecimento/encerramento

Dedicada ao Dia dos Pais e a FLIPELÔ

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 9h

Contação de histórias

Maria Rita Prudente (Editus)

Ana Cristina Saldanha (Edufba)

Rosy Lapa (Eduneb)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 10h

Oficina de tranças

Ana Cristina Saldanha (Edufba)

ESPAÇO DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – FAMED – 10h

Lançamento coletivo

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Bate-papo

Narrativas da resistência: a importância da representatividade racial na literatura

Roberta Gurriti (BA)

Bettina Winkler (BA)

Amanda Condasi (RJ)

Mediação: Débora Silva (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Bate-papo musical

Cancioneiro geral, a voz que vem dos poros

José Carlos Capinan (BA)

Salgado Maranhão (MA/RJ)

Mediação: Paquito (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Apresentação artística

Só existe no gibi

Ricardo Heavy (BA)

Cecilia Marins (SP)

Marcello Fontana (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Bate-papo KDP

Ler é trendy: como a literatura jovem impulsiona tendências e mercado

Ian Fraser (BA)

Clara Alves (RJ)

Renan Carvalho (SP)

Mediação: Helen Couto (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Web-tirinhas e suas surpresas

Helô D’Angelo (SP)

Daniel Cesart (BA)

Mediação: Anderson Shon (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Tente me ensinar das tuas coisas: o cotidiano na literatura

Cíntia Moscovich (RS)

Cida Pedrosa (PE)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Lançamento do livro

Trópicos

Mariana Paim (BA)

Ana Reis (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h30

Lançamento do livro

Dias de Sargaço

João Mendes (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Apresentação teatral OK

Foi por esse amor

Antonio Roque (BA)

João Guisande (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

A filosofia de Raul Seixas no universo infantojuvenil

Matheus Peleteiro (BA)

Edvard Passos (BA)

Mediação: Mariana Paiva (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h

Bate-papo

Mantras de uma vida inteira

Rita Batista (BA)

Chef Lili Almeida (BA)

Mediação: Ludmila Singa (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Não diga que a canção está perdida: diálogos musicais

Bráulio Tavares (PB)

Marcos Clement (BA)

Cátia de França (PB)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – IGREJA DE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS – 16h

Editora Mondrongo

Bate-papo e lançamento de livros

Carpinteiros do Universo

Elizeu Moreira Paranaguá (BA)

José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

Mediação: Salgado Maranhão (MA/RJ)