Flipelô "abrirá" o baú de Raul Seixas com ex do baiano e Charles Gavin

Flipelô prestará homenagem a Raul Seixas - Foto: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador vai respirar literatura a partir desta quarta-feira, 7. A região passa a receber mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). O evento gratuito, que segue até 11 de agosto, homenageia neste ano Raul Seixas, que foi um importante músico, mas também grande poeta da Bahia.

Leia Mais:

>>> Confira programação completa da Flipelô

>>> “Grande marca da Flipelô é a diversidade”, afirma Angela Fraga

>>> Saiba novo prazo para inscrições do programa 'Bahia Literária'

>>> Pedro Bial cancela participação na Flipelô; novo nome é definido

Além da dedicação para ele, a Flipelô também dará espaço importante para lembrar da enorme e importante trajetória do multi-instrumentista baiano, que morreu em 1989. Apresentações musicais e até oficinas de artesanato prestarão homenagens para Raul Seixas nos próximos dias.

Ele será lembrado ainda na mesa O Baú do Raul, nesta quinta-feira, 8, às 19h, no Teatro SESC-SENAC Pelourinho. Com mediação de Charles Gavin, a mesa reunirá Carlos Eládio, Sylvio Passos e Kika Seixas, ex-esposa do homenageado da Flipelô.

Em conversa com o Portal A TARDE, Seixas revelou que a participação na Flipelô é única e que ficou honrada pelo convite e oportunidade, principalmente em edição que homenageia o ex.

Autora do livro 'Coisas do Coração - Minha História com Raul Seixas', ela contou da importância de revisitar a vida e obra do amado: "Existem mais de 30 livros sobre a vida do artista Raul Seixas sendo que a maioria deles é coberto de 'interpretações' sobre ele. Muitos deles até difamando. Como o público do Raul é enorme, esses pseudo-escritores se aproveitaram para obter seus 15 minutos de fama".

"Minha intenção quando eu escrevi 'Coisas do Coração', com parceria indispensável de Toninho Buda, foi mostrar para minha filha Viviam a natureza e a genialidade do pai dela, Raul Seixas", destacou.

Mediador da mesa sobre Seixas, Gavin comemorou o convite para o evento: "Mediar este evento é uma grande responsabilidade e uma alegria para mim, não apenas pelo tema em si (Raul Seixas), mas também por estarmos inseridos nesta nobre esfera das artes: a literatura, termo que se origina do latim, que quer dizer letra".

Para o músico, Raul "escreveu alguns dos melhores textos e versos de sua geração, ao lado do parceiro, hoje escritor, Paulo Coelho" e completou: "Continua sendo um dos autores mais regravados e cantados ao vivo, não apenas por nomes ligados ao rock brasileiro, mas por muitos outros de diversos gêneros".

"E penso que Raul ainda não alcançou o lugar no qual deveria estar enquanto poeta popular que usou a música como veículo para suas ideias e mensagens. Deveríamos debater isso, não?", garantiu Charles Gavin.

Ex de Raul Seixas quer mais e faz planos para Salvador

Kika Seixas também garantiu ao Portal A TARDE que tem planos, juntamente com sua filha, de criar um espaço para concentrar acervo de Raul em Salvador.

"Um lugar que vire referência não só para os fãs, mas para que as novas gerações conheçam e entendam a importância do trabalho artístico dele", revelou.

Confira a programação completa aqui.