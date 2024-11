Itamar Vieira Júnior e Ruy Espinheira Filho são finalistas do Prêmio Jabuti

Itamar Vieira Junior concorre com Salvar o Fogo - Foto: Renato Parada | Divulgação

A lista de semifinalistas do 66º Prêmio Jabuti foi divulgada nesta quinta-feira, 24, com destaque para a presença de dez baianos entre as 22 categorias do prêmio, que vão desde Romance Literário até Fomento à Leitura.

Com 4.170 obras inscritas, a edição deste ano introduziu a categoria Escritor Estreante - Poesia no Eixo Inovação, destinada a autores que lançaram seu primeiro livro em língua portuguesa no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. O Eixo Não Ficção também recebeu novas categorias: Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios.

Os vencedores das 22 categorias – distribuídas entre os eixos de Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação – além do Livro do Ano, serão revelados na cerimônia de premiação, marcada para 19 de novembro.

Um dos semifinalistas é Itamar Vieira Júnior com o romance Salvar o Fogo, publicado pela Editora Todavia. Ele venceu o prêmio em 2020 com Torto Arado. Outro nome é Luciany Aparecida, semifinalista em Romance Literário com Mata Doce.

Membro da Academia de Letras da Bahia (ABL), Ruy Espinheira Filho concorre na categoria ‘Poesia’, com ‘A invenção da poesia & outros poemas’ (Editora Record). O livro reúne as criações líricas do poeta baiano produzidas entre 2019 e 2022.

Na categoria Conto, Jô Freitas, de Paulo Afonso, concorre com Goela Seca, uma coletânea independente lançada em 2023.

Além de Rui em Poesia, Rodrigo Lobo Damasceno representa a Bahia. Bárbara Carine, escritora e educadora, é semifinalista em Educação com Como Ser um Educador Antirracista. A professora soteropolitana, popularmente conhecida como “Intelectual Diferentona”, é reconhecida por seu trabalho em prol de uma educação inclusiva e antirracista.

Ruy Espinheira Filho | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Marcelo Veras, psicanalista e professor da UFBA e PUC Paraná, concorre na categoria Saúde e Bem-Estar com A Morte de Si. O tradutor Matheus Araujo dos Santos, conhecido como Matheus Ah, concorre com sua tradução de Na Quebra: A Estética da Tradição Radical Preta, do teórico americano Fred Moten.

Hélio Santos, antropólogo soteropolitano, é coautor do catálogo da exposição Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os Brasileiros, ao lado da historiadora Raquel Barreto, explorando a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus.

Por fim, o projeto Corpos Indóceis, Mentes Livres, coordenado pela professora Denise Carrascosa, é semifinalista em Fomento à Leitura. O programa leva literatura para as mulheres do Conjunto Penal Feminino do Complexo Penitenciário Lemos Brito, em Salvador.