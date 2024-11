Com entrada gratuita, artista Pedro Alban apresenta sua nova exposição

O artista visual Pedro Alban vai apresentar sua nova exposição individual - Foto: Divulgação

O artista visual Pedro Alban apresenta sua nova exposição individual, Notícias de Lugar Nenhum, na galeria Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, a partir do dia 15 de novembro até 12 de dezembro de 2024. A abertura vai acontecer no dia 14 deste mês, às 19h. A exibição vai acontecer às quartas e sextas-feiras, das 15h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h.

A mostra, que conta com curadoria de João Gravador, convida o público a refletir sobre o destino e o esquecimento dos espaços urbanos condenados ao desaparecimento. “Pedro enfrenta o dilema dos últimos a visitar espaços a serem demolidos: o de ser a (derradeira) barreira entre o resgate e o descarte. Vive o paradoxo de conter o impulso de acumular ao mesmo tempo em que sente a urgência de preservar — uma prática marcada pela luta contra o lixo e a sua inevitabilidade, subvertendo o destino residual ao qual esses fragmentos seriam condenados”, diz o curador.

A exposição reúne intervenções realizadas em fragmentos de edifícios que deixaram de existir em Salvador nos últimos três anos, incluindo madeiras resgatadas do casarão onde funcionava o restaurante Colón, no bairro do Comércio, e desenhos arquitetônicos de casas demolidas no Horto Florestal.

Alban, que também atua na Arquivo — projeto focado na reutilização de materiais em arquitetura —, explica que seu trabalho tem como “efeito colateral” um mergulho nas memórias dos espaços prestes a desaparecer. “É uma parte da história que não cabe no discurso tradicional da arquitetura, e a exposição tenta captar essa presença que se perde,” comenta o artista.

Notícias de Lugar Nenhum é, segundo o curador João Gravador, “um convite para pensar a própria natureza do esquecimento, abordando-o como uma fabulação de perdas inevitáveis, com consequências para a memória coletiva e para aquilo que escolhemos preservar ou abandonar.”

Esta é a segunda exposição individual de Pedro Alban, reunindo obras produzidas ao longo do último ano.